Росія посилює оборону Криму. Контрнаступ очікують у найближчі тижні

- ЗСУ продовжують воювати за Бахмут, незважаючи на те, що «вагнерівець» Пригожин повісив триколор на адмінбудівлю. Тим часом цивільні мешканці продовжують гинути і в Бахмуті, і в Авдіївці, хоч там оголошена примусова евакуація. Чому досі не вдалося вивезти людей з охоплених війною міст?
- Американські медіа вже стверджують, що Україна готова до весняного контрнаступу. На Заході очікують побачити його початок вже найближчими тижнями. Чи вистачить українському війську сил і мотивації щоб повернути свої території?
- Місто «російської слави» Севастополь перейменувати і поставити пам'ятник «російському військовому кораблю». В РНБО озвучили 12 кроків деокупації Криму. А як готуються до цього повернення в офісі Зеленського?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:
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