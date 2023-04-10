«Укренерго» провело перший аукціон для експорту електроенергії до Молдови

В Україні відбувся перший аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня – про це державна компанія «Укренерго» повідомила 10 квітня.

«За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників. Зважаючи на війну в Україні та пов’язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах», – йдеться в повідомленні.

Крім того, «Укренерго» анонсує аукціон із розподілу 80 мегаватт до Польщі на 12 квітня, також узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину.

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Міненерго анонсувало відновлення експорту електроенергії до Європи 7 квітня.

З 11 жовтня 2022 року Україна припинила експорт електроенергії для стабілізації власної енергосистеми після російських ракетних обстрілів енергетичних об’єктів.

Від жовтня 2022 року російські війська здійснили десятки ракетних і дронових атак на українські енергетичні об’єкти, завдавши масштабних і складних пошкоджень. Енергетики визнають, що ситуація з електропостачанням вздовж лінії фронту залишається складною.