Міненерго: дев’ять тисяч абонентів у трьох областях знову зі світлом

Протягом останньої доби електропостачання відновили для 9 тисяч абонентів, повідомляє пресслужба Міненерго в понеділок, 10 квітня.

За міністра енергетики Германа Галущенка, станом на ранок понеділка, «генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні».

Енергетики також зазначили, що протягом останньої доби було відновлено електропостачання 8 тисяч абонентів у Донецькій області, а також тисячі абонентів у Сумській та Харківській областях.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах, а внаслідок російських атак на підстанції прилетіло понад 200 ракет і дронів, які завдали «важких пошкоджень» обладнанню.

Останній наразі масований ракетний удар Росії по енергетиці України був зафіксований 9 березня. Після цієї масованої атаки найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.