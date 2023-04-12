США запровадили санкції проти ПВК Шойгу, «куратора Криму» та мережі Алішера Усманова 

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти понад 120 осіб і компаній у більше ніж 20 юрисдикціях через агресію Росії проти України – про це повідомили Державний департамент та Міністерство фінансів США 12 квітня.

Додатково Міністерство торгівлі запровадить санкції проти 28 компаній, йдеться в повідомленні.

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«Сполучені Штати у координації з Великою Британією, націлилися на мережу сприяння (російського олігарха – ред.) Алішера Усманова, проти якого запроваджені санкції в численних юрисдикціях. Сьогоднішні дії також включають наміри посилити наявні заходи та й надалі перешкоджати імпорту до Росії критично важливих технологій, які використовуються у її війні проти України», – йдеться в повідомленні Мінфіну США.

За повідомленнями відомств, під санкції також потрапили, поміж іншого:

російський військово-патріотичний рух «Юнармія»

віцепрем’єр Росії, відомий як «куратор» Криму, Марат Хуснуллін

приватна військова компанія «Патріот», яку асоціюють із міністром оборони Сергієм Шойгу

низка осіб і компаній, пов’язаних із російською державною компанією «Росатом»

Днями стало відомо, що високопосадовці, які займаються питанням санкцій, Міністерства фінансів США планують цього місяця міжнародні поїздки для того, щоб тиснути на компанії і країни, які все ще ведуть бізнес із Росією, з вимогою припинити ці фінансові зв’язки через війну РФ проти України.