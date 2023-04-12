Великобританія запровадила санкції проти Оксани Марченко і нові обмеження проти олігархів РФ

Великобританія запровадила санкції проти дружини кума Володимира Путіна, ексдепутата Віктора Медведчука Оксани Марченко, а також низки російських олігархів та їхнього оточення й родичів, йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Зокрема, під обмеження з боку Лондона потрапив холдинг USM російського бізнесмена Алішера Усманова та членів сімей російських олігархів Володимира Євтушенкова та Сулеймана Керімова.

Санкції проти USM введені, як уточнюють в уряді Великобританії, через його власника Алішера Усманова, який, як зазначається в повідомленні, «бере участь» в отриманні вигоди від уряду Росії або підтримує його, а також веде бізнес у стратегічних для російської влади секторах економіки: видобувна галузь та сфера цифрових технологій.

Під британські санкції також потрапили дружина російського бізнесмена Володимира Євтушенкова Наталія Євтушенкова та його діти Фелікс і Тетяна, та дочка сенатора Сулеймана Керімова Гульнара Керімова.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Великобританія запровадила санкції проти більш ніж тисячі фізичних осіб та ста підприємств із Росії. Обмеження зокрема торкнулися президента Росії Володимира Путіна та голови МЗС РФ Сергія Лаврова. У Росію заборонено постачати авіапаливо, предмети розкоші, товари та технології, пов’язані з нафтою та її переробкою, та фунти стерлінгів.