Дружину Медведчука оголосили в розшук

Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук Оксану Марченко – дружину підозрюваного у державній зраді та порушенні звичаїв війни Віктора Медведчук. Про це повідомляється на сайті МВС.

Як дата зникнення Марченко вказується 24 березня, проте коли саме оголосили її в розшук невідомо.



У розшук дружину Медведчука оголосили за ч.3, статті 110-2 Кримінального кодексу.

Марченко наразі оголошення її у розшук чи повідомлення про підозру не коментувала.

У лютому в СБУ заявили про повідомлення Марченко підозри за статтею «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території». (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України).

Оксана Марченко, яка є дружиною підозрюваного у державній зраді та порушенні звичаїв війни Віктора Медведчука, наразі не коментувала цього повідомлення СБУ.