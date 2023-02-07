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СБУ: компанії Марченко фінансували Росгвардію та МВС РФ, їй повідомили про підозру

За даними СБУ, компанії, кінцевим бенефіціаром яких є Оксана Марченко, переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВД РФ в окупованому Криму

Служба безпеки України заявляє про ліквідацію «масштабної схеми підпільного фінансування російських окупаційних угруповань» з боку громадян України.

Як стверджують в СБУ, до цього причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

«Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВД РФ в окупованому Криму. Встановлено, що ці компанії платили рашистам нібито за «охорону нерухомості Медведчука» на території півострова», – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

За даними спецслужби, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати «податків і зборів», загальна сума платежів – понад 50 млн у гривневому еквіваленті.

У СБУ кажуть, що для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів, для створення якого задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, розташованих у Києві.

Потім «кримська» фірма підписала «охоронні» угоди зі відповідними російськими силовими структурами, після початку повномасштабного вторгнення компанія Марченко продовжила фінансувати російський бюджет, додають у відомстві.

Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили:

  • документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок,
  • печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.

Слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оксана Марченко наразі не коментувала цього повідомлення СБУ.

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