СБУ: суд арештував «приховані» активи дружини Медведчука Оксани Марченко

Суд арештував «приховані» активи Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань, повідомляє пресслужба Служби безпеки України.



За даними відомства, загальна вартість активів – понад 440 млн грн.



«Рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії. Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів», – повідомляють у спецслужбі.



У СБУ вважають, що арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь держави.



Наприкінці лютого цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн.

У СБУ нагадали, що раніше повідомили Марченко про підозру за статтею «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території».

Оксана Марченко, яка є дружиною підозрюваного у державній зраді та порушенні звичаїв війни Віктора Медведчука, наразі не коментувала цього повідомлення СБУ.