Фахівці США з санкцій планують поїздки до Європи, щоб вимагати дотримання обмежень проти РФ

Високопосадовці, які займаються питанням санкцій, Міністерства фінансів США планують цього місяця міжнародні поїздки для того, щоб тиснути на компанії і країни, які все ще ведуть бізнес із Росією, з вимогою припинити ці фінансові зв’язки через війну РФ проти України.

Як повідомило агентство Associated Press, представники Міністерства фінансів повідомили 7 квітня, що двоє фахівців із санкцій і фінансування тероризму – Ліз Розенберґ і Браян Нельсон – вирушать до Європи, щоб поділитися розвідувальною інформацією про тих, хто ухиляється від санкцій, і попередити про можливі покарання за недотримання міжнародних заходів.

На початку березня видання The Wall Street Journal повідомило, що Міністерство юстиції США наймає 25 нових прокурорів, які розслідуватимуть ухиляння від санкцій і заходів експортного контролю щодо Росії. Як повідомив помічник міністра юстиції США Метт Олсен, прокурори працюватимуть із корпораціями для розслідування випадків обходу обмежень. У разі виявлення порушень, нові співробітники Мін’юсту зможуть відкривати кримінальні справи проти компаній.

За даними європейського статистичного відомства, за перші дев’ять місяців повномасштабної війни на території України обсяг постачання товарів з Євросоюзу до Росії знизився на 47%. При цьому європейський експорт у сусідні з Росією країни, насамперед до Грузії, Казахстану і Киргизстану, зріс на 48%. Продажі до країн СНД наростили всі країни ЄС, крім Швеції та Мальти.