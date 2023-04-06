РНБО аналізує наслідки санкцій, вони працюють – Данілов

Подальші санкції повинні обмежити використання Росією сучасних технологій – таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода.

«Справа йде не тільки про торговельну спроможність. Справа йде і про інші речі. Справа йде про використання в Росії сучасних технологій, сучасних засобів пересування перш за все», – сказав він у відповідь на питання щодо очікувань від 11-го пакету санкцій проти Росії.

Данілов вказав на те, що в Росії досі є літаки західних компаній:

«Я хочу нагадати, що на сьогодні на території Росії перебуває величезна кількість літаків компаній Boeing, Airbus. І я би думав, що було би абсолютно доречно, щоб вони припинили взагалі пересування на території Росії, щоб на цих літаках з території Росії всередині країни і за межі країни ніхто не міг пересуватися».

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На думку секретаря РНБО, такі санкції змусили б громадян Росії «відчути відповідальність за всі ті речі, які відбуваються сьогодні у світі».

«Ми вдячні всім нашим партнерам, які підтримали ось ці пакети, які були до цього. Бо санкції працюють. Я можу вам з впевненістю сказати, що апарат РНБО аналізує ті наслідки, які є по санкціях. Але ми дуже хотіли б, щоб вони були ще більше пришвидшені і саме результат цих санкцій був би якомога швидший для нашої перемоги, для того, щоб справедливість, яка має бути обов’язково на території світу, була встановлена як догма», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський 4 квітня повідомив, що обговорив підготовку 11-го пакету санкцій проти Росії з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.