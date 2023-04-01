Зеленський підписав нові укази про санкції. У списку – Богуслаєв, ФСБ, Рада федерації РФ

Президент України Володимир Зеленський своїми указами ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 квітня про застосування нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб, зокрема громадян Росії.

Відповідні укази оприлюднені на сайті голови держави.

У списку, доданому до одного з них – 225 російських компаній і 33 фізичних особи – громадян Росії.

В іншому указі вказано, що, згідно з рішенням Ради нацбезпеки й оборони, санкції застосовуються проти 240 громадян Росії, четверо з яких є також громадянами України. У цьому списку – колишній президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв, якого в Україні звинувачують у державній зраді.

Санкції запроваджені також проти Ради федерації Росії – верхньої палати російського парламенту, Міністерства фінансів РФ, Федеральної служби безпеки і Федеральної служби охорони Росії, а також щодо підприємств військово-промислового комплексу, приладобудування, радіоелектроніки.

Обмеження запроваджуються на 10 років і передбачають, зокрема, блокування активів і торговельних операцій, транзиту й перевезень територією України, заборону на приватизацію та купівлю землі, передання технологій і прав на інтелектуальну власність.

Минулого місяця Зеленський ввів в дію нові РНБО проти букмекерських компаній, заявивши, що це рішення «закриває схеми на десятки мільярдів».