США ввели санкції проти посередника між КНДР та Росією

США ввели санкції проти громадянина Словаччини, який, як стверджує міністерство фінансів США, намагався виступити посередником під час укладання угоди про продаж Північною Кореєю зброї Росії.

З повідомлення Мінфіну США випливає, що Ашот Мкртичов, уродженець Азербайджану, який має словацьке громадянство, порушив санкції, запроваджені Вашингтоном проти КНДР.

Повідомляється, що наприкінці 2022-го – на початку 2023 року Мкртичов спільно з деякими представниками Північної Кореї вів переговори з російськими представниками про постачання з КНДР до Росії близько 20 найменувань озброєнь в обмін на пасажирський літак і сировину. Високопоставлені російські особи висловлювали згоду укласти угоду. Також, як стверджується, Мкртичов разом із якимось російським представником займалися питанням постачання літака до КНДР.

Американська сторона каже: Росія з початку війни в Україні втратила вже близько 9 тисяч одиниць військової техніки і наразі шукає можливостей поповнити запаси.

«Схеми, подібні до тієї, про яку йдеться у справі Мкртичова, свідчать, що останньою надією Путіна залишаються такі постачальники, як Іран та КНДР», – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Сполучені Штати раніше стверджували, що Пхеньян постачає Росії, зокрема ПВК «Вагнер», боєприпаси. Влада КНДР це заперечувала. Голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин назвав інформацію про постачання зброї від Північної Кореї «чутками та спекуляцією».

Ашота Мкртичова було засуджено в Словаччині судом першої інстанції у 2009 році за звинуваченням в організації замовного вбивства. Тоді словацькі ЗМІ називали його «колишнім торговцем зброєю». Вирок, однак, так і не набрав законної сили. Зараз Мкртичову належить у Словаччині одна компанія зі статутним капіталом у 5 тисяч євро.