Після витоку документів Пентагону Трюдо підтвердив кібератаку на інфраструктуру Канади

Після витоку документів розвідки США, які свідчать про те, що російські хакери намагалися завдати шкоди трубопроводам на початку цього року, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив, що енергетичній інфраструктурі країни не було завдано шкоди.



«Що стосується повідомлень про кібератаки на канадську енергетичну інфраструктуру, я можу підтвердити, що ніякої фізичної шкоди жодній канадській енергетичній інфраструктурі після кібератак не було», – сказав Трюдо, якого цитує CNN.



Джастін Трюдо, до якого з візитом прибув український прем’єр-міністр Денис Шмигаль, також підтвердив, що урядовий веб-сайт сьогодні не працював після атаки.



«Це не рідкість, коли російські хакери атакують країни, оскільки вони демонструють свою непохитну підтримку України, вітаючи українські делегації», – сказав Трюдо під час прес-конференції разом зі своїм українським колегою, додавши, що «можливість Росії закрити офіційну веб-сторінку уряду Канади на кілька годин жодним чином не відмовляє нас від нашої непохитної підтримки України».

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У лютому Управління безпеки зв’язку Канади (CSE) поширило тривожне попередження.



«Канадським організаціям (потрібно) бути пильними та готовими до потенційної зловмисної кіберактивності після року війни Росії проти України. Кіберцентр хотів би спеціально попередити канадські організації та операторів критичної інфраструктури про те, щоб вони були готові до можливого збою, псування та спроб експлуатації канадських мережевих активів суб’єктами кіберзагроз, пов’язаними з російськими інтересами», – йдеться в заяві.

CSE заявило, що не буде підтверджувати або спростовувати будь-які конкретні кібератаки з міркувань безпеки.