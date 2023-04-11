Із MI5 у GCHQ: уперше кіберзахистом Великої Британії керуватиме жінка

У Великій Британії оголосили про те, хто очолить GCHQ – службу, яка відповідає за забезпечення радіотехнічної розвідки (SIGINT) та забезпечення надання достовірності інформації (IA) уряду та збройним силам. На GCHQ покладений обов'язок захищати британський уряд від кібератак, тероризму, зловмисних дій іноземних держав і організацій.

GCHQ – Головне управління урядового зв'язку, розвідки, кібербезпеки та безпеки Великої Британії – є тісно пов'язаним з Агентством національної безпеки США (АНБ), а також із спорідненими агентствами в Канаді, Австралії та Новій Зеландії в рамках розвідувального консорціуму «П'ять очей».

Уперше за час існування GCHQ, управляння очолить жінка. Це Енн Кіст-Батлер, мати трьох дітей і випускниця Оксфорда, до цього призначення була заступником генерального директора зі стратегії британської служби внутрішньої розвідки, відомої як MI5.

У MI-5 Кіст-Батлер відповідала за всі функції, що підтримують оперативну діяльність MI5, включаючи відстеження співробітниками MI5 підготовки Росією масштабного вторгнення в Україну та реагування на нього.

До цього Енн Кіст-Батлер працювала два роки в GCHQ як голова відділу боротьби з тероризмом і організованою злочинністю. Крім того, вона допомогла ввести в дію британську Національну програму кібербезпеки.

За тридцять років роботи у сфері національної безпеки Великобританії Кіст-Батлер займала низку ключових оперативних посад у MI5.

Що робитиме?

Після оголошення про свої призначення Енн Кіст-Батлер сказала:

«Я дуже рада стати 17-м директором GCHQ. Місія GCHQ – дбати про безпеку Великої Британії. І ця місія так само надихає нас, які 100 років тому, коли була створена ця служба. Ми працюємо в самому серці Великої Британії і відповідаємо на деякі із найскладніших проблем нашого часу.

Лише за останній рік GCHQ надала життєво важливу інформацію для формування відповіді Заходу на вторгнення Росії в Україну; посприяла зриву терористичних змов; і невпинно протидіяла загрозам від програм-вимагачів, вплив яких дорого обходиться Великобританії.

Мені випала честь працювати в GCHQ кілька років тому. Тепер я знову приєднуюся до команди фахівців найвищого світового рівня, до команди, яка складається із професіоналів у різних сферах із широким спектром навичок, які спільними зусиллями зміцнюють безпеку нашої країни. Я пристрасно прагну того, щоб GCHQ була організацією, де кожен може працювати якнайкраще».

Нещодавно GCHQ зробило заяву про те, що розпочинає превентивну кібер-операцію проти кампаній із дезінформації, що відбуваються під прикриттям недружніх держав, а також проти проти спроб втрутитися у вибори та радикальних груп бойовиків.

16-м керівником GCHQ був Джеремі Флемінг.