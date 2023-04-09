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Британська розвідка: Кремль переконує росіян, що «контролює» окуповані території

Президент Росії Володимир Путін в окупованому українському Маріуполі в ніч на 19 березня 2023 року, ілюстративне фото

Росія намагається переконати своїх громадян, що «контролює ситуацію» на окупованих територіях України. Але насправді більша частина території залишається зоною активних бойових дій, зазначають у Міністерстві оборони Британії.

Британські розвідники проаналізували нещодавнє засідання Ради нацбезпеки Росії, яке проводив президент РФ Володимир Путін 5 квітня – це було перше засідання від жовтня 2022 року.

Основну увагу російська влада приділила доповіді міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева. Він розповів про діяльність так званих «правоохоронних органів та органів громадського порядку» на окупованих територіях України, наголошують у розвідці.

«Вибір Колокольцева як основного спікера, ймовірно, є спробою Кремля показати, що ситуація на цих (окупованих, – ред.) територіях нормалізується», – йдеться у повідомленні.

Як Путін оголосив війну Очакову | Крим.Реалії
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Як Путін оголосив війну Очакову | Крим.Реалії

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24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

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