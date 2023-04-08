«Приліт менше ніж за хвилину». Чому Росія так обстрілює Очаків?

Очаків наразі найнебезпечніше місце на Миколаївщині через регулярні артилерійські обстріли. Агресор систематично б'є по місту з окупованої Кінбурнської коси, розташованої за 10 кілометрів, – кажуть українські військові. Як живе Очаків і чим місто допекло особисто Володимиру Путіну?

«РСЗВ – головний біль всього міста»

приліт снаряду сюди відбувається буквально до хвилини

«Ось так і живемо. Я колишній військовий, тому мені це не так страшно. Я прослужив 38 календарних років. Мені вже більше 80-и. Я на підводних човнах служив…Мене просто дратує, що ми жили з такими ідіотами поряд. Навіть ідіоти – це добре слово. Для них і «варвари» теж не підходить, потрібно ще грубіше. Але я не маю для них», – каже житель Очакова Анатолій. Чоловік не хоче показувати обличчя, тому що його сини живуть в окупованому Криму, в Севастополі.

Очаків закритий для приїжджих та журналістів. Щоб потрапити до міста, потрібен особливий дозвіл військових. Здебільшого через небезпеку обстрілів.

«Наразі найчастіше обстріли ведуться з РСЗВ із території Кінбурнської коси. На сьогоднішній день це сіра зона. І московити її цілком не контролюють, і ми, скажімо так, враховуючи її природне розташування, теж не контролюємо. Наразі засоби РСЗВ – це головний біль всього міста, тому що приліт снаряда сюди відбувається буквально до хвилини», – розповідає військовослужбовець ЗСУ Дмитро Запорожець.

Побудований американцями Центр морських операцій в Очакові дозволяє забезпечувати дії кораблів НАТО

Із першого дня повномасштабного вторгнення, внаслідок обстрілів, в Очакові гинуть цивільні.

9-го січня під час масованого удару з Кінбурнської коси загинула трирічна дитина. Через сильний вибух, з переляку, у хлопчика зупинилося серце. Щоб уберегтися від снарядів РСЗВ на вулицях Очакова встановили бетонні укриття. Вони розраховані на 12 місць і, за даними Миколаївської ОВА, здатні вберегти від касетних бомб вагою до 30-и кілограмів.

«РСЗВ така штука, яка, скажімо так, розліт осколків до 150-и метрів... І куди воно прилетить? Зачепить чи не зачепить? Нехтувати цим не можна», – пояснює Дмитро з ЗСУ.

Путін VS Очаків

Путін оголосив Очакову війну за два дні до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Назва невеликого українського міста пролунала під час звернення до росіян.

«Побудований американцями Центр морських операцій в Очакові дозволяє забезпечувати дії кораблів НАТО. Включно з застосуванням ними високоточної зброї проти Чорноморського флоту Росії та нашої інфраструктури на всьому Чорноморському узбережжі. Свого часу США мали намір створити подібні об'єкти і в Криму. Але кримчани та севастопольці зірвали ці плани. Ми завжди пам'ятатимемо про це. Повторю, сьогодні такий Центр розгорнуто, вже розгорнуто, в Очакові», – казав у прямому ефірі Володимир Путін.

Так званий Центр НАТО в Очакові був знищений ракетним ударом одним із перших 24-го лютого, – каже капітан першого рангу в запасі ВМС України Андрій Риженко. 2019-го він приймав об'єкт, який, справді, побудували американці.

«Ну, там будинок 10 на 30 метрів. Там може сидіти 40 осіб. А вони його так роздули, що там палац, я не знаю, як у Путіна в Сочі. Ну, вони ж першою ракетою 24-го лютого минулого року накрили. Ну, його можна відновити. І смисл його було ламати?», – розмірковує Андрій Риженко.

Очаків, ймовірно, настільки небезпечний для Росії, що місто намагалися захопити зсередини.

СБУ опублікувало перехоплення розмови під час якої генерал ГРУ Росії, ніби-то переконував мера Очакова здати населений пункт.

Як стверджує СБУ, у місті було затримано завербованого ГРУ відомого українського військового. Саме він, кажуть у Службі безпеки, й мав переконати мера Очакова впустити в місто російських військових.

За повідомленням народного депутата Романа Костенка, затриманим виявився Едуард Шевченко – капітан 1-го рангу, начальник 73-го Морського центру спецоперацій, лицар Орденів Богдана Хмельницького другого та третього ступеня.

За повідомленнями Міноборони Росії, більше ніж за рік війни, в Очакові начебто знищено Центр ССО і штаб Сил спецоперацій ЗСУ. 28-го червня в зведенні МО Росії йшлося про ліквідацію складу боєприпасів ЗСУ в Очакові.

Насправді, розповідає військовослужбовець ЗСУ Дмитро Запорожець, складом БК виявився магазин господарських товарів на місцевому ринку.

«Найбільший масований обстріл був 5-го березня. Постраждав ні в чому не винний дитячий садок. Наразі там стовідсотково ніяких військових об’єктів немає. Ніякі військові там не перебувають», – каже Дмитро Запорожець.

Вивезли спочатку у фільтраційний табір до Скадовська, а там вже людей відпускали до Криму

Окупанти б'ють по Очакову з Кінбурна, щоб блокувати судноплавство на півдні України, – пояснює Андрій Риженко.

Звідти ж, за інформацією відставного військового, російські підрозділи полюють на українські військові кораблі.

«Тобто, виявили корабель, а потім або застосовують артилерію, яка там є. Або РСЗО. Або у них є такий бронеавтомобіль «Тигр». На ньому стоїть система «Корнет-Д» називається. Це 8 ракет «Корнетів» і вони летять щось там на 8 кілометрів», – каже Андрій Риженко.

300 жителів Кінбурна в окупації

Координаторка громадського руху «Кінбурнlife» Дара Шполянська стежить за подіями на Кінбурні. У неї самої там залишився будинок. За її даними, нині в окупації залишаються близько трьохсот людей. Багатьох жителів коси російські військові вивезли примусово.

«Вивезли спочатку у фільтраційний табір до Скадовська, а там вже людей відпускали до Криму. І вже в Криму ми зв’язувалися з волонтерами в Криму і в Росії, які супроводжували людей до кордону з Європою», – розповідає Дара Шполянська.

Всі будинки в яких люди не живуть вони всі пограбовані ущент

Із відкритих джерел відомо, на косі орудували козаки з підрозділу «Дон», військовослужбовців ідентифікували колеги зі «Схем». Також на ротацію заходила Росгвардія та морпіхи 61-ї Киркенеської бригади Північного флоту Росії.

Сьогодні може бути 3, завтра 6 залпів

«Всі будинки, в яких люди не живуть, вони всі пограбовані ущент. Просто винесено все. До старих матраців, посуду і побутової техніки і всього-всього. У людей забирають техніку всю автомобільну. І якщо їм там потрібно щось, вони можуть прийти сказати: так, мені треба. І забрати», – каже Дара Шполянська.

Нині ЗСУ регулярно рапортують про удари по складах боєприпасів на Кінбурні та знищення розрахунків РСЗВ. 14-итонні «Гради» швидко грузнуть у піщаному ґрунті і не встигають покинути позиції.

«Московити працюють дуже швидко. Кількість зарядів, які вони випускають по місту залежить від якихось, можливо, їхніх внутрішніх переконань. Незрозуміло. Сьогодні може бути 3, завтра 6 залпів. Вони вистрілюють по місту і швиденько тікають. Тому що, враховуючи, що Кінбурнська коса це пісок, вони не можуть там довго знаходитися, вони звідти швидко тікають», – пояснює військовослужбовець ЗСУ Дмитро Запорожець.

І так Очаків тримає оборону вже більше року. Багато місцевих жителів кажуть, що звикли до обстрілів і покидати місто не збираються.

А це зараз будемо цибульку, зелень садити. Життя продовжується. Нас не подолати!

«Ми тримаємось. Оборону ми тримаємо нашого міста Очакова. І України. У мене діти тут. Старша донька з чоловіком, з дітьми. Всі тут. Ми тримаємо оборону. Нашої рідної неньки України. Тому що онуки тут. Діти воюють. Найстарша дочка з чоловіком військові. Тому ми нікуди не виїхали. Залишились разом із дітьми захищати наше місто», – каже Ганна з Очакова.

«Тут бомбосховище, сюди бігаємо, якщо РСЗВ. Так, ракетка, нууу так. А РСЗВ ми бігаємо. Дітей відправила, онуків, маму відправила. Усіх відправили. А тут є тварини, є господарство, яке треба доглядати і все. Ну, а що робити, всі ж не поїдуть. Комусь треба працювати», – розповідає Алла.

«А що? Весна прийшла, готуємо городи. Поприбирали від фашистів наших вибухи, ось, вибухнув тут снаряд. Вибило всі вікна, ми тут позашивали. А це зараз будемо цибульку, зелень садити. Життя продовжується. Нас не подолати!», – каже Валентин.

За даними міської влади, внаслідок обстрілів, в Очакові пошкоджено 70% усіх домоволодінь.