Херсонщина: запеклі бої за село Олександрівка

Навесні 2022 року російські військові знищили всі будинки в селі, увійшли та закріпилися. Жителі розповідають про танкові бої і про те, як армія РФ пограбувала їхні будинки. Пробити російську оборону по лінії Снігурівка-Олександрівка було складно, розповідають військові. Бо їм протистояли висококваліфіковані підрозділи: десантно-штурмові війська та гвардійська бригада артилерії. На цій ділянці фронту російські військові мали значну перевагу в боєприпасах, танках і БМП. У листопаді окупаційні війська відступили із села Олександрівка. Але за 12 кілометрів від населеного пункту по воді все ще окупована Кінбурнська коса. Звідти із «Градів» російські військові обстрілюють населені пункти Миколаївської області.