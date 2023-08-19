«Наші цілі – опорні пункти». Як міні-«гради» ЗСУ працюють на передовій

Дніпропетровська ОБр ТРо ЗСУ пробиває шлях до Криму у Запорізькій області. Мінометна батарея бригади воює на так званих міні-«градах». Пускові установки реактивних систем залпового вогню встановили на пікапи і з них б’ють по противнику.

Крим.Реалії побували на одному з бойових завдань мінометників.

«Взагалі не думав, що буду артилерії торкатися пальцями навіть. Я як бачу ці всі міномети. Та ви що! Бусоль? Ви про що? 5 років навчатися треба. Ага. Дали отак в руки, кажуть: «На». Через три дні всі стріляли вже», – каже військовослужбовець Дніпропетровської ОБр ТРо ЗСУ «Хореограф». До війни він був танцюристом і хореографом академічного ансамблю танцю «Надзбручанка».

Бійці мінометної батареї ЗСУ готуються до бойового завдання. Заряджають пускові установки на пікапах. Працюватимуть два екіпажі. Одну з машин звуть Віра.

Попросили наші підписники підписати цю ракету: «За Дніпро»

«Тому що нам одна дівчина допомагала збирати на цю машину. І вона, ну, нормальну суму дала. Не буду казати скільки, але нормальну», – розповідає військовослужбовець Дніпропетровської ОБр ТРо ЗСУ з позивним «Стакан».

Віру заряджають боєприпасами іноземного виробництва, отриманими від країн-партнерів України. Одну з ракет, яку заряджають, «Хореограф» підписує.

«Попросили наші підписники підписати цю ракету: «За Дніпро». Приліт, який був у Дніпрі. Це буде як би така персональна відповідь однієї людини: «Надія є, а вас не буде». Чомусь саме таку фразу», – каже «Хореограф».

Російська армія вдарила по Дніпру «Іскандерами» наприкінці липня. Тоді ракети влучили у житловий будинок, 10 людей дістали поранення.

На позиції українські військові розставляють пікапи, знімають маскування, наводяться на ціль.

«Я зараз повинен зорієнтувати наші гармати по напрямку стрільби, навести їх на ціль. Для цього я виставляю бусоль артилерійську ПАБ-2М. Орієнтую її у просторі. Бусоль це гібрид компаса і нівеліра», – розповідає військовослужбовець Дніпропетровської ОБр ТРо ЗСУ «Лука».

Ціль підтверджена, артилеристи відкривають вогонь. Розповідають про переваги і недоліки їхньої зброї.

великий «Град» чи «Ураган» заховати в посадці досить складно

«Вона швидша в плані мобільності. Тому що вона менша. І маскувати її легше. Це два. І по третє, у нас займає менше часу в плані розкластись, відпрацювали, склались. Це дуже великий плюс цієї установки. З мінусів. Там 40, тут 3 труби. Якось так», – каже. військовослужбовець Дніпропетровської ОБр ТРо ЗСУ «КВН».

«Ми можемо все-таки бути більш скритними. Тому що, наприклад, той самий великий «Град» чи «Ураган» заховати в посадці досить складно. А jnпару пікапів знайти складніше. І ми самі це бачимо на прикладі цих же росіян. Я думаю, що воно так і буде далі», – каже командир мінометної батареї Дніпропетровської ОБр ТРо ЗСУ «Галл».

Зазвичай наші цілі це якісь опорні пункти

Цілі міні-«градів» – нерухомі об'єкти. Серед підтверджених успіхів підрозділу «Галла» знищені склади БК та особливо важливо – склади з ПТУРами. Іноді, заради точності, бійці працюють по мішені з відстані 8 кілометрів.

«Зазвичай наші цілі це якісь опорні пункти. Намагаємося потрапити вцілити в них. Техніка, або ж якісь артилерійські групи і батареї ворога. Меншою кількістю ракет складніше вразити. Але з іншого боку, ми маленьке ТРо, ми скромні», – розповідає «Галл».

«Галл» і його підрозділ планують змайструвати ще й САУ. Мають гармату і авто відповідної вантажопід'ємності. Просять допомоги лише з колесами.