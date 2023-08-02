«Зайшли дуже сильно феєрично»: як морпіхи вибили війська РФ зі Старомайорського

Українські військові днями звільнили село Старомайорське у Донецькій області на межі з Запорізькою. Після втрати позицій у селі сили вторгнення Росії активно застосовують авіацію і артилерію для його знищення. Як відбувався штурм Старомайорського, як діяли загарбники та що далі чекає на село – розповіли журналістам телепроєкту Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) ЗСУ.

На штурми пішки по 1,5 км

З початку червня морпіхи 35-ї ОБрМП звільнили вже кілька населених пунктів і просунулися на глибину приблизно у 8 км раніше окупованої території півдня Донеччини. Морпіх з позивним «Дикий» показує підбитий російський танк та тіла його екіпажу поруч.



«Ми трохи присипали [тіла], щоб вони не так сильно тхнули. Давав тут, ну, намагався давати опір, але не зміг дуже довго, і нашими протитанковими засобами був знищений повністю», – пояснює морпіх.

«Оце хай знають доброту наших побратимів! Хай знають доброту наших побратимів, що їх присипають землею», – додає морпіх «Дайвер».

Довкола розкидані протитанкові міни, які лишили військові РФ. У українських військових під час наступу немає часу їх розмінувати, тож доводиться просто зіштовхувати зі шляху і просуватися далі.

Тут йде дорога на Макарівку – село, звільнене на початку червня. Звідси Старомайорського, яке деокупували буквально кілька днів тому, до 2 км.

«І пацани ходили цих півтора кілометра пішки на штурм. І, не дай Бог, 300-ті, виходили цих 1,5 км пішки. І 200-х виносили. Ця дорога важка. Важка дорога. Ну, зараз там загарбників немає. Тільки наші», – розповідає «Дайвер».

Штурм Старомайорського: «З великими очима почали втікати»

Плани штурму Старомайорського довелось скоригувати, розповідає «Дикий», – через дощ.

«Ми ж звично катаємося по ґрунтових дорогах, почало дорогу розмивати. Але нам пощастило дуже сильно, що 137-й та 88-й батальйони змогли зайти на перших 4 вулиці, і зайшли дуже сильно феєрично, вдало залетіли. Ці, так би мовити, «ванькі руські» з великими очима почали втікати звідти», – переповідає морпіх, як почалося звільнення села.

Було дуже важко в плані тому, що артилерія. Артилерія їхня безбожно б’є. Дуже безбожно

Проте, зазначає, вибити російські війська не було легко. Загарбники почали чинити потужний супротив – вогнем.

«Потім зайшов уже наш батальйон на БМП-2, і вже кожен підрозділ був закріплений за своєю вулицею, та потроху- потроху розпочинали рух кожен за своєю вулицею. Але було дуже важко в плані тому, що артилерія. Артилерія їхня безбожно б’є. Дуже безбожно. А коли танк [військ РФ] виїжджає, ти стоїш біля оцього будинку, і встигаєш в якусь ямку стрибнути, танк просто перед тобою будинок цей зносить», – розповідає «Дикий».

«Ой, ви не уявляєте. В мене так душа радіє, коли у нас є рух. І рух тільки вперед», – зазначає військовий.

Морпіх з позивним «Дайвер» відчуває подібні емоції: «Це радість. Те, що наше село, наш клаптик землі знову наш. А не під владою цих російських загарбників».

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І зауважує: дуже здивувався, коли у російських пабліках почали з’являтись повідомлення, що нібито загарбники назад відбили село.

«Я такий думаю: та де ж відбили, там хлопці у нас стоять, все ж добре. У них через це більше «горить». У них (у Росії – ред.) оця їхня пропаганда для «овечок», які все їдять постійно, і як зомбовані: так, так і є, все відбито. У них виходить, що ми з мертвої точки не зсунулися. У них і Макарівка під ними була увесь час. Ні, ну як завжди. Все «тактические отступления». Те, що вони отримали під хвоста і втекли – у них це називається тактичний відступ», – підсумовує «Дикий».

«Бандит»: загинув, звільняючи Старомайорське

У наступу є своя важка ціна. Під час штурму Старомайорського загинув В’ячеслав «Бандит» Імангулов, командир відділення. Побратими згадують його як дуже талановитого командира і людину з великої букви.

Всі, я чесно скажу, всі мріяли бути з ним в одній групі. Тому що це людина-авторитет, яка тягнула за собою всіх

«З 7 червня, як ми пішли контрнаступ, отак, з того дня, ми йшли з ним пліч-о-пліч. Билися до кінця. За ним тягнулися хлопці. Всі, я чесно скажу, всі мріяли бути з ним в одній групі. Тому що це людина-авторитет, яка тягнула за собою всіх. Коли всім було страшно – він вставав: «Хлопці, не панікуємо – йдемо вбивати «рускіх вань», йдемо звільняти свою землю». Хлопці піднімались з бойовим духом і йшли, знищували противника. Тому за «Бандита» хочу, щоб знала вся країна – на такого військовослужбовця треба рівнятись всім», – каже «Дикий».

Військовий показує фото на телефоні – він разом з ще живим «Бандитом» на фоні свіжопідбитого танка загарбників, який досі димить. Ще одне фото: «Бандит» показує дубинку, обмотану ключим дротом.

«Це ми в них були на позиціях – це ми у них такі знаряддя вбивства знаходили. У під…сів», – розповідає «Дикий».

«Старомайорське, трохи Макарівки – це вже були кадрові всі. А по всіх цих посадках, які ми проходили, розширяли нашу зону наступу, то це були одні зеки», – пояснює він.

Але, каже, коли на позиції «Шторм Z» заходить українська ДШР (десантно-штурмова рота – авт.) – одразу починають тікати.

«Тому що ми ні з ким не жартуємо і не збираємось стріляти по-сомалійськи. В нас люди відпрацьовують як потрібно. Бо всі навчені своїй справі. А справа – це нищити російського ворога», – пояснює «Дикий».

Каже, у ув’язнених знаходили особові справи та листи на кшталт «Эй, скучаю за зоной».

«Документи ж усі ці російські повністю: за що хто сидить, чи за що він вийшов – вбивства, зґвалтування. Ну ось такого плану там сидів контингент, якому не було цікаво воювати від слова зовсім. Тут іде штурм, 100 м коптером пролітаєш – сидять грають в карти. Я не розумію, як воно так проходить. Ну, беремо, кидаємо скидом. Граната виграла. Все», – каже морпіх.

«Від Старомайорського нічого не залишиться»

Звільнення не означає тишу, спокій та відновлення – якщо лінія фронту лишається поруч. Російські війська повсякчас намагаються повернути позиції або щонайменше не дати звідти просунутись українським силам.

«Тут був будинок цілий. Була купа дерев, можна було ховатися. А зараз тут взагалі нічого немає. Взагалі», – розповідає «Дикий», показуючи руїни приватного будинку.

До того ж зовсім поруч зі Старомайорським розташоване Урожайне, яке перебуває під контролем військ.

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«Тому бої йдуть інтенсивні, а інтенсивні чого на околицях, тому що розділяє тільки річка (йдеться про річку Мокрі Яли – ред.)», – пояснює морпіх.

Тому, впевнений військовий, загарбник буде і далі шматувати село.

«Як розумієте, від Старомайорського нічого не залишиться зараз. Зараз вони там почнуть сипати інтенсивно. Вони знають свої позиції. І по них будуть відпрацьовувати, щоб ми там ніде не заховалися. Але ми знаємо, що робити, щоб цього не сталося. Там і так ні одного будинка цілого немає. А через пару днів там взагалі нічого не буде», – дає Дикий невтішний прогноз.

Від початку наступу на півдні Донеччини, за даними моніторингового проєкту DeepState, лінія фронту посунулась приблизно на 9 км на південь. Наступ ЗСУ триває.