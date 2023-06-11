Деокуповані населені пункти Благодатне та Макарівка – Маляр

Сили оборони України звільнили від російських військових село Макарівка та «просунулися вперед на кількох напрямках, зокрема на Бахмутському», розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Деокуповані населені пункти Благодатне та Макарівка», – повідомила вона.
На Бахмутському напрямку, заявила Маляр, українські війська продовжують штурмові дії: «є успіх в районі Берхівського водосховища, просунулись вперед на 250 метрів».
На півдні, за даними Міноборони, по двох напрямках є просування на відстань від 300 до 1500 метрів.
«На напрямках, де наші війська в обороні, жодної позиції не втрачено», – додала заступниця міністра.
11 червня українські військові повідомили, що звільнили село Благодатне Донецької області від окупації російських військ. Під час цієї операції вдалось взяти в полон російських військових, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
Згодом стало відомо, що 11 червня українські військові також звільнили село Нескучне на Донеччині.
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