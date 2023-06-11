У ЗСУ розповіли подробиці звільнення Благодатного на Донеччині

Українські військові звільнили Благодатне Донецької області від окупації. Також під час операції вдалось взяти в полон російських військових, розповів речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

«Це на межі Донецької та Запорізької областей. З великою відповідальністю уповноважений заявити про звільнення села Благодатне. Це нижче Великої Новосілки. Зробили це воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша», – повідомив речник.

Він розповів, що «операція була успішною у взаємодії з іншими підрозділами». У найпершій штурмовій групі, яка мала на меті оволодіти сільським клубом, брав участь заступник командира бригади.

«Так сказати, особистим прикладом вів за собою», – сказав Шершень.

Паралельно до цього, за його словами, «йшли бої за школу, саме там окупанти мали добре продумані вогневі точки».

«Загарбники опиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість, зробили гранатометом діру в стіні клубу, через неї зайшли всередину і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів, пропонували здатися, але вони відмовилися. Одночасно звільнили й школу», – повідомив речник.

Він заявив, що вході операції вдалося взяти в полон шість російських військових – «серед них є представники «МВД ДНР» і двоє російських військовослужбовців».

«Прапор вивісив боєць на псевдо «Олімп», – наголосив Шершень.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на фронті ведуться «контрнаступальні та оборонні дії». У Міноборони раніше заявляли, що про початок контрнаступу оголошувати публічно не будуть.