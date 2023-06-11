Одна з бригад ЗСУ повідомила про звільнення Благодатного на Донеччині. У Генштабі поки не коментували

Бійці 68-ї окремої єгерської бригада імені Олекси Довбуша повідомили про звільнення села Благодатне на Донеччині.

Військові зазначили, що під час операції зі звільнення взяли в полон російських військових. Про їх кількість не повідомляється. Також бригада оприлюднила в мережі відео, на якому на одній з будівель встановлюють прапор України.

Генеральний штаб ЗСУ поки нічого не повідомляє про звільнення цього населеного пункту.



Благодатне Донецької області розташоване неподалік населеного пункту Велика Новосілка. Кілька днів тому в ЗСУ, коментуючи ситуацію на Запорізькому напрямку, повідомляли що у районі Великої Новосілки тривають «бої місцевого значення» і у військ РФ там є втрачені позиції. Російська сторона про це нічого не повідомляла.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що на фронті ведуться «контрнаступальні та оборонні дії». У Міноборони раніше заявляли, що про початок контрнаступу оголошувати публічно не будуть.