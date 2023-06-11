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Військові повідомляють про звільнення ще одного населеного пункту на Донбасі

Українські артилеристи біля самохідної гаубиці «Цезар» французького виробництва перед стрільбою по позиціях російських військ. Неподалік від міста Авдіївки на Донеччині, 31 травня 2023 року, ілюстративне фото

Під час контрнаступальних дій українські військові звільнили ще один населений пункт на Донеччині – село Нескучне, йдеться в повідомленні Сьомого окремого батальйону «Арей» УДА.

Деокупація населеного пункту відбулася напередодні, 10 червня 2023 року, кажуть військові.

«10 червня 2023 року 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Олександра Грищука, звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області», – йдеться у повідомленні.

11 червня українські військові повідоми, що звільнили також село Благодатне Донецької області від окупації. Також під час операції вдалось взяти в полон російських військових, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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