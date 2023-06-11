Військові повідомляють про звільнення ще одного населеного пункту на Донбасі

Під час контрнаступальних дій українські військові звільнили ще один населений пункт на Донеччині – село Нескучне, йдеться в повідомленні Сьомого окремого батальйону «Арей» УДА.

Деокупація населеного пункту відбулася напередодні, 10 червня 2023 року, кажуть військові.

«10 червня 2023 року 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Олександра Грищука, звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області», – йдеться у повідомленні.

11 червня українські військові повідоми, що звільнили також село Благодатне Донецької області від окупації. Також під час операції вдалось взяти в полон російських військових, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.