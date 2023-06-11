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Наступ ЗСУ спровокує масову мобілізацію в Росії?

Наступ ЗСУ спровокує масову мобілізацію в Росії?
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Наступ ЗСУ спровокує масову мобілізацію в Росії?

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Росія активно заганяє нових солдатів на війну і не платить за загиблих. Скільки ще солдатів Путін планує набрати найближчим часом і кинути на фронт?

Російська армія кидає у бій солдатів без підготовки. Україна пропонує російським військовим здаватися в полон, аби зберегти життя. Прихована мобілізація до йде повним ходом. Російські військові масово гинуть в Україні

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