Російська армія кидає у бій солдатів без підготовки. Україна пропонує російським військовим здаватися в полон, аби зберегти життя. Прихована мобілізація до йде повним ходом. Російські військові масово гинуть в Україні
Наступ ЗСУ спровокує масову мобілізацію в Росії?
Випуски
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18:00, 04 червня 2023
Наступ ЗСУ: як танки вибили російських піхотинців з позицій під Бахмутом | Донбас Реалії
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18:00, 28 травня 2023
Бої в небі: втрати авіації України та Росії | Донбас Реалії
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18:00, 21 травня 2023
Українська армія б'є по флангах російської оборони | Донбас Реалії
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18:00, 14 травня 2023
Як ЗСУ завдають ударів з повітря по російській армії | Донбас Реалії
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18:00, 07 травня 2023
Як бої за Бахмут змінили війну з Росією | Донбас Реалії
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18:00, 30 квітня 2023
Польоти на межі: як українські льотчики воюють із Росією в небі | Донбас Реалії