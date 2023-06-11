На Донбасі від початку доби відбулось близько 20 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

На Донбасі російські військові зосереджують свої зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках фронту, впродовж доби там відбулося 19 бойових зіткнень, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 11 червня.

Військові уточнили, що в ніч проти 11 червня армія РФ завдала чергового масованого авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

«Всього, протягом доби, ворог завдав 25 авіаційних ударів. Також здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – кажуть у Генштабі ЗСУ.

За інформацією ЗСУ, авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу російської армії.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.