Армія РФ атакувала Харківщину касетними боєприпасами – влада

Російські військові вкотре обстріляли Харківську область, повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
«Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району. Попередньо, касетними боєприпасами», – повідомив Синєгубов.
За даними голови ОВА, всі профільні служби вже виїхали на місця влучань.
«Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється», – додав він.
Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ