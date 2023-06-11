Армія РФ атакувала Харківщину касетними боєприпасами – влада

Російські військові вкотре обстріляли Харківську область, повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району. Попередньо, касетними боєприпасами», – повідомив Синєгубов.

За даними голови ОВА, всі профільні служби вже виїхали на місця влучань.

«Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється», – додав він.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.