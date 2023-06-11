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Армія РФ атакувала Харківщину касетними боєприпасами – влада

Обстріли, Харківська область, 29 травня 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові вкотре обстріляли Харківську область, повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти обстріляли Циркуни Харківського району. Попередньо, касетними боєприпасами», – повідомив Синєгубов.

За даними голови ОВА, всі профільні служби вже виїхали на місця влучань.

«Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється», – додав він.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.

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