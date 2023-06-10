Через руйнування ГЕС безвісти зниклими вважають 29 людей – МВС

Внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції 29 людей вважають зниклими безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«На цей момент ми врятували 2 678 людей. Намагаємося проводити евакуаційні заходи, навіть попри те, що ворог обстрілює постійно місця евакуації, обстрілює наших рятувальників, поліцейських та волонтерів. Але ми сьогодні близько вісімдесяти людей врятували», – заявив Клименко.

Міністр повідомив, що на цей час зниклими безвісти вважаються 29 осіб. Він також звернув увагу, що телефон гарячої лінії цілодобовий, і громадяни можуть звернутися в поліцію.

Крім того, Клименко вчергове звернувся до волонтерів.

«Всі волонтери, які працюють на території Херсона, всі обліковані, ми з ними спілкуємось. Ми маємо чітко розуміти, скільки у нас є плавзасобів. Ми чітко маємо розуміти, якими силами і засобами можемо оперувати кожної години, кожної хвилини», – заявив він.

Раніше сьогодні голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що двоє волонтерів були поранені через російський обстріл Корабельного району Херсона 10 червня.

Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група – не очікуючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.

Українська влада стверджувала раніше, що російські військові мінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.

Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі в ніч на 6 червня, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. За даними мера Олешків Євгена Рищука, на окупованому Лівобережжі евакуацією займаються волонтери, яким сили РФ часто перешкоджають у доступі до потерпілих.