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Через руйнування ГЕС безвісти зниклими вважають 29 людей – МВС

Очільник МВС звернув увагу, що телефон гарячої лінії цілодобовий, і громадяни можуть звернутися в поліцію

Внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції 29 людей вважають зниклими безвісти, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«На цей момент ми врятували 2 678 людей. Намагаємося проводити евакуаційні заходи, навіть попри те, що ворог обстрілює постійно місця евакуації, обстрілює наших рятувальників, поліцейських та волонтерів. Але ми сьогодні близько вісімдесяти людей врятували», – заявив Клименко.

Міністр повідомив, що на цей час зниклими безвісти вважаються 29 осіб. Він також звернув увагу, що телефон гарячої лінії цілодобовий, і громадяни можуть звернутися в поліцію.

Крім того, Клименко вчергове звернувся до волонтерів.

«Всі волонтери, які працюють на території Херсона, всі обліковані, ми з ними спілкуємось. Ми маємо чітко розуміти, скільки у нас є плавзасобів. Ми чітко маємо розуміти, якими силами і засобами можемо оперувати кожної години, кожної хвилини», – заявив він.

Раніше сьогодні голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що двоє волонтерів були поранені через російський обстріл Корабельного району Херсона 10 червня.

Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група – не очікуючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.

Інтерв'ю з головою Енергоатому Петром Котіним про ЗАЕС і Каховську ГЕС
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Інтерв'ю з головою Енергоатому Петром Котіним про ЗАЕС і Каховську ГЕС

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Українська влада стверджувала раніше, що російські військові мінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.

Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі в ніч на 6 червня, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. За даними мера Олешків Євгена Рищука, на окупованому Лівобережжі евакуацією займаються волонтери, яким сили РФ часто перешкоджають у доступі до потерпілих.

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