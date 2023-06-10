На Херсонщині в річці Інгулець перевищений допустимий рівень шкідливих речовин – екологи

На Херсонщині в річці Інгулець зафіксували перевищення допустимого рівня шкідливих речовин, повідомила обласна військова адміністрація з посиланням на дані Державної екологічної інспекції.

Так, згідно з результатами лабораторних досліджень, проведених 9 червня, наявне перевищення концентрації азоту амонійного, заліза загального та завислих речовин. Підвищений також вміст сухого залишку, що пояснюється природним фоном річки.

Екологи також зазначають, що в порівнянні з 8 червня показники згаданих речовин незначною мірою зменшилися.

Раніше заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс заявив, що гуманітарна ситуація в Україні «надзвичайно» погіршилася після руйнування дамби Каховської ГЕС.

9 червня він заявив, що 700 тисяч людей потребують питної води, і попередив, що руйнівні наслідки повені майже неминуче призведуть до зниження експорту зерна, підвищення цін на продукти в усьому світі та зменшення кількості їжі для мільйонів нужденних.