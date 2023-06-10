Міндовкілля: 30% природно-заповідного фонду Херсонщини перебуває під загрозою зникнення

Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив Росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 мільярдів гривень, повідомив міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«Україна продовжує втрачати воду. Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об’єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м. Продовжує знижуватися. Ситуація у нацпарках критична. Під загрозою зникнення – 30% природно-заповідного фонду Херсонщини», – повідомив він.

За словами міністра, вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк «Нижньодніпровський», продовжується обміління акваторії у нацпарках «Великий Луг» – на 4,2 метри та «Кам’янська Січ» – на 6 метрів.

«Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. Через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова», – заявив Стрілець.

Раніше заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс заявив, що гуманітарна ситуація в Україні «надзвичайно» погіршилася після руйнування дамби Каховської ГЕС.

9 червня він заявив, що 700 тисяч людей потребують питної води, і попередив, що руйнівні наслідки повені майже неминуче призведуть до зниження експорту зерна, підвищення цін на продукти в усьому світі та зменшення кількості їжі для мільйонів нужденних.