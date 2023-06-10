Волонтери поранені через обстріл РФ Корабельного району Херсона – ОВА

Російська армія обстріляла Корабельний район Херсона, внаслідок чого поранені волонтери, повідомив вранці 10 червня голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Через російський артилерійський удар травмовані двоє чоловіків, 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення», – написав Прокудін у телеграмі.

Він додав, що поранених доставили до лікарні.

Прокудін також повідомив про продовження рятувальної операції в регіоні, постраждалому після руйнування дамби Каховської ГЕС.

Він зауважив, що синоптики прогнозують дощі, які «трохи уповільнять спад води».

«Зараз середній рівень підтоплення становить 4,72, від вчорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр. На правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою – 3763 будинки, найбільше підтоплено в Херсоні, Білозерці, Зимівнику. Вчора вдалося евакуювати до безпечних територій 248 людей, загалом із водяної пастки волонтери, рятувальники, поліція врятували 2588 людей, в області розгорнуто 9 евакуаційних пунктів», – сказав голвоа ОВА.

За його даними, на лівому березі Херсонщини, що перебуває під окупацією Росії, «ситуація залишається критичною».

«У Голій Пристані і Великокардашинському старостаті вода відійшла на 20-30 сантиметрів, але інтенсивність спаду дещо зменшилася. Окупанти не те, що не поспішають на допомогу цивільному населенню, а і погрожують розстрілом місцевим, які кинулися на порятунок земляків», – сказав голова ОВА.

Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група – не очікуючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.

Українська влада стверджувала раніше, що російські військові мінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.

Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі в ніч на 6 червня, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей. При цьому Росія продовжує обстріли Херсонщини на тлі евакуації.

За даними МВС, внаслідок повені загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 13 вважають зниклими безвісти. Дані стосуються підконтрольної Україні території. Точні дані щодо того, скільки людей постраждали на окупованій території – наразі невідомі.

При цьому якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. За даними мера Олешків Євгена Рищука, на окупованому Лівобережжі евакуацією займаються волонтери, яким сили РФ часто перешкоджають у доступі до потерпілих.