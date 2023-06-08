120 людей із переохолодженням госпіталізовані в Олешках – мер про наслідки знищення Каховської ГЕС 

В окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, вдалось врятувати понад 300 людей з будинків, які затопило внаслідок руйнування Каховської ГЕС. 120 із них – з переохолодженням – перебувають наразі у місцевій лікарні, яка не є затопленою. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук. За його словами, людей вивозять волонтери.

Врятованих, каже Рищук, везуть в госпіталі та розміщують у школах.

«Ситуація у місті (Олешки – ред.) ще більш-менш з людьми і волонтерами, а ті села, які підтоплені, там ситуація з волонтерами не дуже легка. Туди не дають доїхати. Усе, що ми можемо, прохати людей триматися, а волонтери їм допоможуть і їх вивезуть», – сказав Рищук.

Російська окупаційна влада, каже Рищук, «кинула людей напризволяще».

«Мені надійшла інформація, що вони (окупанти – ред.) вибірково комусь допомагали, комусь – ні. Евакуація ж, сказали, що буде, але коли ще не було багато води і була можливість виїжджати. Ні автобусів, нічого вони не дали», – каже Рищук.

За словами посадовця, у волонтерів не вистачає човнів, щоб евакуювати людей, бо окупаційні сили забрали у місцевих усі плавзасоби. Пік повені, каже Рищук, вже пройшов. За його даними, близько першої години ночі люди помітили, що вода почала відходити.

«У населених пунктах, що ближче до Каховки, вода відійшла на 20-30 сантиметрів. Тому вода відійде, але питання – повністю чи наполовину», – зазначив він.

Раніше Євген Рищук казав, що внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції та затоплення Херсонщини попередньо загинуло три людини. Він казав, що Олешки затоплені на 90%.

Вранці 8 червня призначений Росією голова «міської адміністрації» окупованої Нової Каховки Володимир Леонтьєв повідомив російським ЗМІ про п’ять загиблих і понад 40 постраждалих.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 8 червня з підтоплених територій Херсонщини евакуювали 1995 людей, з яких 103 – діти. Врятовано 334 – з них 15 дітей). За попередніми даними, всього підтоплено 20 населених пунктів та 2629 будинків на правому березі Дніпра.