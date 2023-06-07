Мер Олешок повідомив про перших загиблих внаслідок затоплення Херсонщини

Внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції та затоплення Херсонщини попередньо загинуло три людини, розповів міський голова Олешок Євген Рищук в інтерв’ю «Суспільному».

«Є у нас уже один чоловік загиблий. До лікарні зараз привезли ще двох. Я думаю їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як безнога людина залізе на дах?», – розповів Рищук.

Також він заявив, що надвечір середи, 7 червня, «російські військові нарешті розпочали евакуювати людей з дахів». Рищук каже, що «людей збирають у місцевій лікарні, де поруч знаходиться будинок культури і бомбосховище, але туди нікого не запускають».

Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у зруйнуванні дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні заявив, що Каховську ГЕС зруйнували за особистою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.