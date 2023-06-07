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Зеленський каже, що руйнування Каховської ГЕС «сталося лише через Росію»

«Це сталося лише через Росію та людей, які зараз контролюють цей регіон», – президент Володимир Зеленський

Російські військові за допомогою руйнування Каховської гідроелектростанції «хочуть затягнути контрнаступ України», зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bild.

«Вони (російські військові – ред.) бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямку, і хочуть ускладнити звільнення наших територій. Вони чудово розуміють, що програють цю битву. Вони затягують звільнення наших територій», – зазначив глава держави.

Він нагадав, що ще рік тому українські чиновники попереджали про мінування Каховської греблі армією РФ, «про це розповідали також іноземним партнерам».

Зеленський додав, що «Україна поки що не може надати докази провини Росії у підриві Каховської ГЕС». За його словами, «докази можна буде отримати лише тоді, коли наша країна почне контролювати територію, де знаходилася станція».

«Це (пошкодження Каховської ГЕС – ред.) сталося лише через Росію та людей, які зараз контролюють цей регіон», – підкреслив президент.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у зруйнуванні дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні заявив, що Каховську ГЕС зруйнували за особистою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.

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