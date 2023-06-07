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Із Олешок евакуюватися самостійно неможливо – голова міськради 

Херсон у воді, евакуація людей, 7 червня 2023 року, ілюстративне фото

Російські окупанти в Олешках пропонують місцевим жителям «евакуацію тільки на територію Росії», а якщо хтось хоче евакуюватись сам, то «погрожують навіть розстрілом», зазначила в ефірі Радіо Свобода начальниця міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

За її словами, окупаційна влада забороняє людям самостійно евакуйовуватись із затоплених територій – пропонує тільки виїхати на територію Краснодарського краю, але «деякі містяни не хочуть їхати в Росію, тому відмовляються взагалі від евакуації».

Також за її інформацією, в Олешках й надалі перебувають російські озброєні військові.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити чи спростувати цю інформацію.

«Станом на зараз евакуація не проводиться… Орки говорять: «Вы же ждали своё ЗСУ, вот пусть они вас и спасают». Але насправді вони не дозволяють проводити такі заходи, і самі їх не проводять», – зазначила Гасаненко.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у зруйнуванні дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні заявив, що Каховську ГЕС зруйнували за особистою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.

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