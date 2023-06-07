До Миколаєва прибуває вода: підтоплені пляжі, яхт-клуб та ресторани – влада

Через руйнування Каховської гідроелектростанції вода вже дісталася до Миколаєва. Підтоплено пляжі, човникові бази, зупинки громадського транспорту, яхт-клуб та ресторани на березі Дніпро-Бузького лиману, повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич.

«Станом на 18 годину 7 червня рівень води в акваторії міста загалом піднявся на 82 см», – сказав Сєнкевич.

За його словами, в мікрорайоні Намив вода вже підступила до зупинкових комплексів, також підтоплено берегову лінію в районі Леваневців (пляж) та Яхт-клубу (ресторани та човникові бази).

Мер також зазначив, що «на Намиві, щоб вода не йшла далі на проїжджу частину і до будинків – комунальники укріплюють берег».

В Інгульському та Центральному районах підтоплено три пляжі. У Корабельному районі на вулиці Рибній вода дійшла до пірсів човникового кооперативу, каже місцева влада.

Кореспондентка Радіо Свобода також повідомляє, що в Миколаїв швидко прибуває вода, «при цьому саме місто розташоване за понад 100 кілометрів від зруйнованої Каховської ГЕС та стоїть на іншій річці – Південний Буг».

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у зруйнуванні дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні заявив, що Каховську ГЕС зруйнували за особистою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.