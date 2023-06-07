Сунак про руйнування Каховської ГЕС: «рано однозначно казати, що саме сталося»

Зараз нібито «ще рано однозначно казати, як саме сталось руйнування Каховської гідроелектростанції», зазначив прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише «Голос Америки».

Також за його словами, розвідслужби ще збирають інформацію, «хоча український президент Володимир Зеленський вже однозначно заявив про застосування росіянами вибухівки і назвав руйнування російським терактом».

Але прем’єр-міністр Сунак підкреслив, що «спершу вважає за потрібне зосередитися на негайній гуманітарній відповіді на ситуацію, щоб допомогти потерпілим від затоплення».

«Якщо воно (затоплення – ред.) навмисне, то це буде, я вважаю, найбільшим нападом на цивільну інфраструктуру в Україні відтоді як почалася війна, лише показуватиме нове дно, яке ми бачили від російської агресії», – цитує Сунака британський телеканал Sky News.

Тим часом деякі посадовці ЄС одразу «поклали на Росію відповідальність за те, що названо воєнним злочином».

«Це те, що схоже на багато злочинів, скоєних російськими солдатами, які ми бачили в Україні, і є частиною війни, в якій атакують цивільні об’єкти – міста, села, лікарні, школи, інфраструктуру, які насамперед не є військовими цілями… І тому це щось, що має новий вимір, але також вписується в те, як Путін веде цю війну», – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у зруйнуванні дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні заявив, що Каховську ГЕС зруйнували за особистою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.