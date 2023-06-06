Підрив ГЕС не вплинув на спроможність ЗСУ до деокупації – Зеленський зі Ставки

Українські військові мають максимальну готовність, і підрив Каховської ГЕС не вплинув на спроможність Збройних сил. Про це за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Доповіді військового командування. Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна. Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території», – написав Зеленський у телеграм-каналі за підсумками засідання.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.