Україна скликає Раду безпеки ООН і звернеться до МКС щодо підриву Каховської ГЕС – Зеленський

Україна поінформувала про черговий злочин Росії – підрив дамби Каховської ГЕС – країни Європейського союзу й НАТО, ініціює скликання засідання Ради безпеки ООН, а також звертатиметься до Міжнародного кримінального суду, заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції 6 червня.

«На наш погляд, це злочин, Генеральна прокуратура вже зареєструвала це. Він буде з доказами. Є сучасна класифікація – екоцид. Ми працюватимемо в цьому напрямі. Це дуже важливий момент, на який я хотів би, щоб міжнародна спільнота звернула увагу. І я зараз концентруватиму наших дипломатів на роботі саме з державами, які займають посередницьку позицію. Особливо це ті держави, які приділяють багато уваги екопитанням і ековикликам», – сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що на злочин екоциду відреагують країни Латинської Америки й Азії, а також відповідні міжнародні організації.

«Я думаю, що тут має бути передусім кримінальна відповідальність. Повинні реагувати міжнародні інституції, включно з Міжнародним кримінальним судом», – сказав голова держави.

За словами Зеленського, підрив дамби Каховської ГЕС спричинив серйозні природні, суспільні й гуманітарні виклики, зокрема, очікується затоплення 35-80 населених пунктів.

«Наслідки трагедії будуть зрозумілі через тиждень. Коли піде вода, буде зрозуміло, що там залишилося і що буде далі», – сказав він.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.