На тлі подій довкола Каховської ГЕС в ООН згадують про «день російської мови». МЗС України відреагувало

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на повідомлення Організації Об’єднаних Націй у мережі про те, що сьогодні «день російської мови».

Речник МЗС Олег Ніколенко у твітері написав, що ООН вирішила на тлі удару військ РФ по Каховській ГЕС звернути увагу на «свято» російської мови.

«Управління РФ в ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу за останні десятиліття катастрофу в Європі, спричинену винятково Росією. Навіщо мовчати?», – написав Ніколенко.

Через декілька годин після підриву дамби Каховської ГЕС ООН опублікувала у твітері допис про те, що «вівторок – день російської мови», ретвітнувши публікацію представників РФ в ООН про цілі, «щоб усі люди жили в мирі та процвітанні».

Вночі 6 червня з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС, які вранці офіційно були підтверджені.

В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив ГЕС зруйнована повністю. Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. За фактом підриву Каховської ГЕС прокурори відкрили справу про екоцид.

Головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області російські військові захопили у лютому минулого року.