Каховська ГЕС: армія РФ рятується від контрнаступу? Усі деталі та наслідки

- Через підрив Каховської гідроелектростанції українська влада зібрала РНБО. Підсумки підриву: в зоні підтоплення – 80 населених пунктів; під загрозою – життя сотень тисяч цивільних жителів; відбувається евакуація населення; гребля Каховського водосховища зруйнована.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- В окупованій Новій Каховці затоплена частина міста, зоопарк, літній кінотеатр, парк, стадіони – центральною площею плавають лебеді. Що відбувається в окупованому місті?
- Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України заявив, що ЗСУ враховувало можливість підриву російськими військами Каховської ГЕС – тож це не має зашкодити українському наступу. «Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав», – написав секретар РНБО.
- Частина України буде затоплена, поки ЗСУ не звільнять Херсонщину, заявив заступник керівника ОП Олексій Кулеба в коментарі Радіо Свобода. Як підрив Каховської ГЕС повпливає на контрнаступ? Докладніше – у «Свобода Live».
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