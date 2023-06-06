Каховська ГЕС: армія РФ рятується від контрнаступу? Усі деталі та наслідки

«На роздачі їжі агітувала чоловіків іти на війну»: життя української біженки в Швейцарії

З окупованого Мелітополя – в одне з найдорожчих міст світу. Українська біженка з сином, чоловік якої на фронті з 2014 року, призвичаюється до життя в заможній Швейцарії.