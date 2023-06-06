Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

Каховська ГЕС: армія РФ рятується від контрнаступу? Усі деталі та наслідки

  • Через підрив Каховської гідроелектростанції українська влада зібрала РНБО. Підсумки підриву: в зоні підтоплення – 80 населених пунктів; під загрозою – життя сотень тисяч цивільних жителів; відбувається евакуація населення; гребля Каховського водосховища зруйнована.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • В окупованій Новій Каховці затоплена частина міста, зоопарк, літній кінотеатр, парк, стадіони – центральною площею плавають лебеді. Що відбувається в окупованому місті?
  • Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України заявив, що ЗСУ враховувало можливість підриву російськими військами Каховської ГЕС – тож це не має зашкодити українському наступу. «Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав», – написав секретар РНБО.
  • Частина України буде затоплена, поки ЗСУ не звільнять Херсонщину, заявив заступник керівника ОП Олексій Кулеба в коментарі Радіо Свобода. Як підрив Каховської ГЕС повпливає на контрнаступ? Докладніше – у «Свобода Live».
Каховська ГЕС: наслідки підриву
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Каховська ГЕС: наслідки підриву

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування дамби Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» ЗСУ у підриві дамби звинуватили російські окупаційні війська.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG