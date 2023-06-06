Перешкода наступу ЗСУ, руйнація України, екоцид – експерти про стратегію РФ щодо підриву Каховської ГЕС та аміакопроводу

Після підриву російськими військами, за даними української влади, дамби Каховської ГЕС, що вже назвали ймовірною найбільшою техногенною катастрофою за десятиліття, виникає потенційна небезпека і для Запорізької АЕС, де ставок-охолоджувач наповнюється водою з Каховського водосховища. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. А в понеділок, за даними української влади, російські війська обстріляли аміакопровід, однак катастрофи не сталося і доза аміаку в повітрі на Харківщині не перевищує норми. Чи вдається Москва до заподіяння екологічних лих Україні? Навіщо? Що за цим стоїть?

6 червня вночі, за даними української влади, російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС на Дніпрі в Херсонській області – і вода хлинула з Каховського водосховища через пробоїну вниз по Дніпру. Вже затоплені принаймні сім населених пунктів в Херсонській області і один з районів Херсону – Корабельний.

Це може бути, імовірно, найбільшою техногенною катастрофою за останні десятиліття, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, і наслідки можуть бути колосальні: як для екології, так і для людей.

«Наскільки це небезпечно? Це максимально небезпечно! Величезна кількість людей залишиться без водопостачання. У величезної кількості людей зникне вода в криницях, бо ця водойма давила на ґрунтові води і забезпечувала водою прилеглі території. Зараз цього не буде. Також можна забути на найближчий час про зрошення сільськогосподарських земель», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Єгор Фірсов, який був на чолі Державної екологічної інспекції в 2019-2020 роках, а зараз перебуває на фронті в лавах ЗСУ.

І хоча Кремль у підриві Каховської ГЕС звинувачує Україну, однак за попередніми даними української військової розвідки, сказав в ефірі національного телемарафону радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, підрив могли здійснити солдати 205-ї мотострілецької бригади Збройних сил Росії, які базувалися на Каховській ГЕС протягом тривалого часу. Ще минулої осені з’явилась інформація про мінування Каховської ГЕС російськими вояками.

Потенційно під небезпеку, кажуть фахівці, поставлена Запорізька АЕС, яку російські війська окупували понад рік тому.

«Підрив Каховської ГЕС – це може бути сигналом для усього світу, що держава-терорист у майбутньому може навмисно зашкодити Запорізькій АЕС. Вода з Каховського водосховища забезпечувала охолодження реакторів. На щастя, охолодження реакторів забезпечує спеціальний ставок-охолоджувач. І насоси, швидше за все, будуть працювати і наповнювати його. Але мені здається, що це сигнал усьому світу, що наступним кроком ворога, цих терористів, може бути якраз АЕС. І тут наслідки катастрофи можуть бути в тисячі разів гіршими», – каже в інтерв’ю Єгор Фірсов.

Стурбованість щодо Запорізької АЕС після підриву Каховської дамби вже висловило МАГАТЕ.

Підрив Каховської ГЕС – це може бути сигналом для усього світу, що держава-терорист у майбутньому може навмисно зашкодити Запорізькій АЕС

А в понеділок російські війська обстріляли аміакопровід, яким аміак з російського Тольятті подавався до Одеси на Одеський припортовий завод, з якого потім робились добрива, зауважили в українській владі. Він в час війни переважно простоює, хоча поновлення роботи аміакопроводу є однією з вимог Москви для безперебійного функціонування експортного зернового коридору для українського збіжжя. Проблема ж у тім, що в трубі є технічний аміак.

Внаслідок розгерметизації аміакопроводу через обстріл російськими військами Куп’янського району стався витік технічного аміаку безпосередньо на ділянці 2,2 кілометра, проте постраждалих немає, а доза аміаку у повітрі не перевищує норму, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Як він сказав, на пошкодженій ділянці трубопроводу зберігалося 134 тонни технічного аміаку.

Росія вдається до провокування екологічних катастроф? Навіщо? Як це вписується в її ширшу стратегію щодо України та нинішньої війни?

«Зашкодити наступу»

Як кажуть співрозмовники Радіо Свобода, перший очевидний мотив Росії з підривом Каховської дамби – зашкодити наступу ЗСУ, який готується.

Вони вирішили, що зараз таким чином вони зможуть зупинити контрнаступ українських сил

«Перш за все – щоб перешкодити українському контрнаступу. Хоча це безглуздо, бо вода рано чи пізно спаде. І ті мінні загородження, які вони поставили на лівому березі Дніпра, укріплення – взводні ротні опорні пункти – вся ця їхня глибокоешалована оборона буде знищена самою цією водою. Більше того, росіяни не встигли евакуювати всі свої підрозділи і їх також підтоплює», – каже Радіо Свобода експерт з питань безпеки, професор КНУ імені Шевченка Григорій Перепелиця.

«Безглуздю Росії взагалі немає межі! Вони цим хочуть упередити контрнаступ українських військ з правого берега. Але так, до речі, робили і радянські війська, коли при відступі в 1941 році підірвали Дніпрогес. Там теж була затоплена маса сіл, загинула маса людей, бо їх навіть не попередили про такий підрив і не організували евакуацію. Теж саме роблять і росіяни», – додає Перепелиця.

Про те, що причиною підриву Росією Каховської дамби може бути прагнення зірвати український наступ, говорять і самі військові.

«Вони вирішили, що зараз таким чином вони зможуть зупинити контрнаступ українських сил. Вони настільки втомилися чекати, з якого напрямку він відбудеться (контрнаступ – ред.), що будь-яка активність Сил оборони, зокрема і посилення контрбатарейної роботи, призвели до того, що у них не витримали нерви, і вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування», – сказала речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

«Залякування»

Ще одним мотивом Росії, як кажуть співрозмовники Радіо Свобода, може бути залякування українців техногенними катастрофами.

Це екоцид! Перетворення території України в суцільну зону екологічної катастрофи

Тут варто згадати і обстріли критичної енергетичної інфраструктури російськими ракетами та дронами взимку, коли мільйони українців змушені були сидіти без світла і тепла в темних оселях.

Зараз так само – підрив дамби Каховської ГЕС лякає людей масштабним потопом.

«Це реалізація стратегії залякування. Путін реалізовував стратегію залякування, коли погрожував застосувати тактичну ядерну зброю. Потім залякування «брудною бомбою». Потім провокації з намірами підірвати Запорізьку АЕС. Ну, тепер вдалися до інших засобів залякування. Це екоцид! Перетворення території України в суцільну зону екологічної катастрофи», – каже професор Григорій Перепелиця.

«Я думаю, наступним буде кримський «Титан» в Криму і може бути забруднений весь Кримській півострів. Межі їхніх злочинів просто не існує», – додає Перепелиця, маючи на увазі хімічне підприємство «Титан» в Криму.

Треба нагадати, що на початкових стадіях повномасштабного російського вторгнення війська Росії окупували Чорнобильську зону і саму Чорнобильську АЕС. В цьому не було якоїсь стратегічної військової потреби, але це пробудило насторогу в українського населення, яке пам’ятає про Чорнобильську катастрофу і неприємні страхітливі спогади, з нею пов’язані.

«Руйнація України»

Ще одним мотивом, яким може керуватись Кремль, йдучи на підрив Каховської ГЕС та на заподіяння інших екологічних лих, – це просто стратегія повної руйнації України. На це звернув увагу секретар РНБОУ Олексій Данілов у фейсбуці.

Росія ввійшла в етап… відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України

«Підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: «звільнення України», «боротьба з нацистами», «ураження виключно військових об’єктів» та решти маячні, суто пропагандистських та брехливих тез. Росія ввійшла в етап… відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення», – написав він у фейсбуці.

З цієї думкою погоджується і еколог, ексдепутат парламенту, а нині військовий ЗСУ Єгор Фірсов: «Це їхня сутність – залишати після себе руїни. Наприклад, зараз вже немає таких міст, як Бахмут, Піски, Мар’їнка, Авдіївка… Це суцільні руїни. Це саме стосується і екологічних лих. Вони просто все знищують. Російська стратегія – повна руйнація України, геноцид. Це їхні дві мети. В них нічого не виходить, вони вже понад рік воюють і не можуть досягнути своїх цілей. Тому вдаються до геноциду і руйнації».