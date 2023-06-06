В окупованому Криму відреагували на підрив Каховської ГЕС

Російський голова Криму Сергій Аксьонов прокоментував підрив Каховської ГЕС.



Він також стверджує, що запаси води в каналі – близько 40 млн. кубометрів. «Водосховища, навіть ті, які раніше були заповнені на 15-20%, на даний момент мають близько 80% наповнення», – написав він у телеграмі.

За його словами, є ризик, що Північно-Кримський канал буде міліти.



Водночас Аксьонов заявляє, що проводяться роботи з «мінімізації» втрат води у каналі.

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що підрив Каховської ГЕС на водопостачання міста ніяк не вплине.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що через підрив Каховської ГЕС люди на півдні Херсонщини та в Криму можуть залишитися без питної води.

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Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Кахоської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Водночас в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк казала, що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

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Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської ОВА, на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області.