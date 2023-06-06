«Може виникнути дисбаланс в енергосистемі» – Галущенко про руйнування Каховської ГЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що катастрофа на Каховській ГЕС позначиться на рівні води на інших українських гідроелектростанціях, через що може виникнути дисбаланс в енергосистемі. За його словами, незважаючи на те, що станція після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла.

Як зазначив міністр, є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність.

«У зв’язку з цим ми розраховуємо на підтримку партнерів і збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 ГВт», – цитує слова Галущенка пресслужба Міненерго.

Міністр говорив на екстреній зустрічі з членами Міжнародної консультативної ради високого рівня при Міністерстві енергетики. Участь у засіданні, зокрема, взяли єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон, міністр енергетики США Дженніфер Гренгольм, міністр економіки і сталого розвитку Хорватії Давор Філіпович, міністр із питань клімату та енергетичної політики Нідерландів Роб Єттен, міністр енергетики Румунії Вірджіл-Даніель Попеску, міністр енергетики Франції Аньєс Панньє-Рюнаше, інші представники країн G7, очільники міжнародних організацій.

За повідомленням, єврокомісарка Кадрі Сімсон зазначила, що європейська сторона готова підтримати Україну в питанні збільшення імпорту електроенергії, а також посилити тиск на Росію.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.