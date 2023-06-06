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«Може виникнути дисбаланс в енергосистемі» – Галущенко про руйнування Каховської ГЕС

Каховська ГЕС після вибуху. Супутниковий знімок Planet Labs показує руйнування, спричинені вибухом (6 червня 2023 р.)

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що катастрофа на Каховській ГЕС позначиться на рівні води на інших українських гідроелектростанціях, через що може виникнути дисбаланс в енергосистемі. За його словами, незважаючи на те, що станція після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла.

Як зазначив міністр, є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність.

«У зв’язку з цим ми розраховуємо на підтримку партнерів і збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 ГВт», – цитує слова Галущенка пресслужба Міненерго.

Херсонщина у воді: супутникові знімки до та після підриву Каховської ГЕС (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЇ:

Херсонщина у воді: супутникові знімки до та після підриву Каховської ГЕС (фотогалерея)

Підрив Каховської гідроелектростанції в ніч на 6 червня призвів до руйнування греблі ГЕС та, за інформацією прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, підтоплення десятків населених пунктів Херсонської області.

Міністр говорив на екстреній зустрічі з членами Міжнародної консультативної ради високого рівня при Міністерстві енергетики. Участь у засіданні, зокрема, взяли єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон, міністр енергетики США Дженніфер Гренгольм, міністр економіки і сталого розвитку Хорватії Давор Філіпович, міністр із питань клімату та енергетичної політики Нідерландів Роб Єттен, міністр енергетики Румунії Вірджіл-Даніель Попеску, міністр енергетики Франції Аньєс Панньє-Рюнаше, інші представники країн G7, очільники міжнародних організацій.

За повідомленням, єврокомісарка Кадрі Сімсон зазначила, що європейська сторона готова підтримати Україну в питанні збільшення імпорту електроенергії, а також посилити тиск на Росію.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

Території, які можуть бути затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС

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