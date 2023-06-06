«Вода покрила будинки». Як руйнація ГЕС на Херсонщині вплине на екологію та хід війни?

Що відомо про підрив Каховської ГЕС, і наскільки масштабними можуть бути наслідки? Які населені пункти Херсонщини затопило, чи виїжджають звідти місцеві жителі? Чи вплине підрив ГЕС на наступ Збройних сил України у цьому регіоні, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські війська вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Інформація про це спочатку з’явилася у соціальних мережах, а згодом її підтвердили в Оперативному командуванні «Південь» Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські військові здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС о 02:50 ночі. У зоні підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів. Президент назвав такі дії російської армії терактом і зазначив, що на засіданні РНБО, яке провели 6 червня, погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності.

повідомив, що російські військові здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС о 02:50 ночі. У зоні підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів. Президент назвав такі дії російської армії терактом і зазначив, що на засіданні РНБО, яке провели 6 червня, погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності. У компанії «Укргідроенерго» повідомили, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4-х днів, ідеться у повідомленні «Укргідроенерго». Там зазначили, що неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для окупованої Запорізької АЕС.

В «Енергоатомі», своєю чергою, повідомили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але ситуація контрольована. У МАГАТЕ також відреагували на підрив ГЕС і зазначили, що експерти цієї організації на Запорізькій АЕС «уважно стежать за ситуацією». «На станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки», – заявили у МАГАТЕ.

Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі програми «Свобода.Ранок» повідомила, що російські війська підривом Каховської ГЕС вирішили зупинити контрнаступ Збройних сил України. За її словами, після підриву ГЕС смуга вогневих позицій російських окупантів суттєво посунеться.

в ефірі програми «Свобода.Ранок» повідомила, що російські війська підривом Каховської ГЕС вирішили зупинити контрнаступ Збройних сил України. За її словами, після підриву ГЕС смуга вогневих позицій російських окупантів суттєво посунеться. Російські окупаційні сили заявляють, що Каховську ГЕС начебто обстріляли українські військові. За їхніми повідомленнями, верхня частина Каховської ГЕС зруйнована, але дамба водосховища начебто ні. Призначений Росією так званий виконувач обов’язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що руйнування призвело до стоку вниз по Дніпру великого, але начебто не критичного обсягу води, і масштабна евакуація людей не знадобиться.

заявив, що руйнування призвело до стоку вниз по Дніпру великого, але начебто не критичного обсягу води, і масштабна евакуація людей не знадобиться. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкидає звинувачення у підриві Каховської ГЕС. Він зазначив, що Україна в такий спосіб начебто хоче позбавити окупований Крим води, оскільки «подача води до Північно-Кримського каналу скорочується».

заявив, що Росія відкидає звинувачення у підриві Каховської ГЕС. Він зазначив, що Україна в такий спосіб начебто хоче позбавити окупований Крим води, оскільки «подача води до Північно-Кримського каналу скорочується». На цю заяву відреагував секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він заявив, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС.

«Евакуюють близько 16 тисяч людей»

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін зранку 6 червня повідомив, що вже на той час повністю або частково були затоплені деякі населені пункти Бериславського і Херсонського районів, а також мікрорайон Острів у Херсоні. За словами посадовця, організована евакуація жителів цих населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького і Києва.



Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі програми «Свобода.Ранок» заявив, що на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей. Також він закликав жителів лівобережної частини області, яка перебуває в окупації, від’їхати від берега Дніпра.

«Багато старих людей»

Жителька мікрорайону Корабел Херсона Олена розповіла «Новинам Приазовʼя», що багато де в цьому районі перебувати небезпечно через рівень води.

«Там вже вода покрила будинки частково. Човнові гаражі закрила наполовину. Прямо видно на відео, як до середини човнового гаража стоїть вода. Там, на мою думку, вже метрів три піднялося», – розповіла вона.

Жінка каже, що навесні туди повернулося багато містян, і тепер вони рятуються від затоплення.

Тиждень–два стоятиме вода

«Там же жило чимало людей, у цьому мікрорайоні та дуже багато тварин. Птаха випустили, коти, собаки – когось випустили, когось не встигли. У нас, наприклад, тварини залишилися в будинку, двоповерховий будинок, і ми сподіваємося, що з ними нічого не трапиться. Тому що тиждень–два стоятиме вода. А ось ті, що на вулиці залишилися, ну хто зможе врятувати, хто не зможе. Дуже багато старих людей. Люди поверталися до Херсона ось навесні. Було дуже багато людей, які поверталися саме до цього району, попри обстріли, відсутність води та електрики», – розповіла жінка.

За її словами, багато будинків у мікрорайоні Корабел (Острів) затопило вже зранку 6 червня.

«У кого вищий будинок, у кого нижчий, але у багатьох вже до хати зайшла вода. Електрику, звичайно, відключили там, де вона була. Газ обіцяли там вимкнути. Невідомо, якою буде цілісність труб. Ми раніше хвилювалися з приводу того, коли відновлять електрику та водопостачання у мікрорайонах, саме у Гідропарку та у Нафтогавані. А тепер усе відкладеться, я взагалі навіть не знаю, наскільки», – поділилася жителька.

Загрози для Нової Каховки

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, яку частину міста затопило майже відразу.

Затоплення розпочалося від Дніпра до проспекту Дніпровського. Але ця територія – це не є житловий район

«Десь в районі 6-ї години я мав інформацію, спілкуючись із мешканцями Нової Каховки, стосовно того, що затоплена в першу чергу нижня частина берега, «Казкова діброва» – це в нас так зоопарк називається, літній кінотеатр. Затоплення розпочалося від Дніпра до проспекту Дніпровського. Але ця територія – це не є житловий район, це паркова територія, це стадіони – 12 га спортивної мережі, це пляжна територія, зона рекреації, зона відпочинку, яхт-клуб, човнова станція, оце все почало в перші години затоплюватися», – розповів Коваленко.

Він зазначив, що в першій половині дня вже була затоплена перша вулиця міста, за якою починається житловий район. Коваленко зазначив, що вода буде підніматися й надалі й може затопити будинки у старій частині міста.

«Стара частина міста, двоповерхові й триповерхові наші фінські будиночки, які є пам’ятками архітектури. Вода буде продовжувати підніматися на висоту і, відповідно, на територію Нової Каховки, буде йти в глибину її, в напрямок Криму, в напрямку мікрорайону Сокіл», – сказав міський голова.

«ГЕС фактично знищена»

Разом з тим він зазначив, що таким селищам, як Козацьке і Веселе Новокаховської громади, нічого суттєвого не загрожує. Втім, є ризики для інших сіл.

«Нижня частина – в Дніпрянах, там, де розташоване підприємство, яке ворог також зруйнував і знищив, ця частина буде підтоплена. А от з лівого боку у нас є населені пункти, такі, як Корсунка, то вони знаходяться на такому березі, що не високо над Дніпром знаходиться, і там буде обов’язково затоплення», – вважає Коваленко.



Є розрахунки, які свідчать про те, що на шосту добу рівень води почне знижуватися, додав він. Наслідки від затоплення можуть бути суттєвими, зауважив він.

Навіть важко уявити, чи можливо з нею буде в мирний час зробити

«Те, що Каховська ГЕС фактично знищена, мені навіть важко уявити, чи можливо з нею буде в мирний час зробити, але руйнації такого масштабу, що води вийде багато і затоплення будуть, особливо старої частини міста. Каховська ГЕС стала основою і початком будівництва Нової Каховки. Ну от рідного батька знищили! Уявляєте, який стан у мене, мешканців міста? Це жах!» – додав міський голова.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Голова Новокаховської військової адміністрації Валерій Брусенський зазначив, що територія цієї громади постраждає менше, ніж ті, що розташовані нижче за течією.

«У нас Новокаховська громада на двох берегах. На правому березі село Козацьке – там невеликі підтоплення крайньої вулиці, все контролюємо, все добре. Кого треба евакуювати, ми евакуйовуємо, але там майже не залишилось людей, тому немає такої критичної ситуації», – сказав він.

Брусенський не виключає, що «Каховське водосховище може обміліти, відповідно, не буде забору води вище греблі».

«Каховське водосховище швидко зміліє»

Завідувач лабораторії ГІС Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон розповів, що поки складно передбачити, яка територія буде затоплена через підрив Каховської ГЕС, оскільки ситуація динамічно змінюється. За найбільш песимістичним сценарієм, може йтися про більш ніж декілька сотень квадратних кілометрів.

«Не можна сказати, що ми йдемо по безпечному сценарію, бо це все небезпечно, все одно великі території підтоплюються як з лівого, так і з правого берега. Проте могло бути й гірше. І буде затоплено вже точно по факту декілька десятків квадратних кілометрів і потенційно 100 кв. км буде затоплено, виходячи з нинішнього рівня руйнувань», – прогнозує експерт.



Він зазначив, що Каховське водосховище з досить великою швидкістю втрачає воду, і якщо ситуація так далі буде розвиватися, воно за відносно невеликий проміжок часу зміліє до відсотків 30 від свого об’єму.



«Буде територія, чимось схожа на ту територію, яка була до побудування ще самої дамби. Тобто десь на середину 20-го сторіччя», – сказав Гапон.

«Постраждає сільське господрастов й промисловість»

Науковець каже, що через підрив ГЕС постраждає велика частина промисловості.

Суттєво постраждає і сільське господарство у регіоні, відновити його найближчими роками буде неможливо, вважає Гапон.

Не буде води в Північно-Кримському каналі, не буде води в зрошувальних каналах

«Північно-Кримський канал вже перестав по факту нормально воду постачати по Херсонській області й далі в Крим. Рівень води потім, коли сильніше впаде, вода по каналу перестане йти. Тому що він прямо пов’язаний з самою дамбою, а її вже немає, не буде води в Північно-Кримському каналі, не буде води в зрошувальних каналах, які йдуть від основної гілки по всій Херсонщині. І значить сільське господарство, яке функціонувало останні 80 років у такому режимі, перестане функціонувати. Буде з сільським господарством точно непросто в найближчі роки, це 100 процентів», – пояснив експерт.

Продовольча безпека

Промисловий еколог Анна Амбросова зазначила, що підрив Каховської ГЕС може вплинути на продовольчу безпеку України.

Затоплюються родючі лани Херсонщини

«Це є актом екоциду та геноциду українського народу. Чому? Знищуються цілі екосистеми, затоплюються великі площі земель, нижчі за течією Дніпра. Затоплюються родючі лани Херсонщини. Це наражає нас на продовольчу небезпеку і не тільки нас. Оскільки південні регіони – це наша житниця і це запорука наповнення українського бюджету, і запорука попередження голоду в африканських країнах, куди ще вивозиться наше зерно. Тому це безперечно акт екоциду», – наголосила вона.

У Кривому Розі вода на 70% міста подається від Каховського водосховища. Голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що у зв'язку з руйнуванням ГЕС ситуація дуже складна, але контрольована. Він запевнив містян, що вони будуть забезпечені водою.

Амбросова вважає, що без води Кривий Ріг не залишиться.

«Наразі вводяться обмеження щодо, наприклад, поливу городів. Це зрозуміло. Місто велике, місто промислове. Промисловості, до речі, теж влада повідомила про запровадження обмеження на водокористування. Тому це розумні, передбачувані міри, які мали б бути запроваджені в цій ситуації. Наразі ми слідкуємо за розвитком і побачимо, що буде далі. Про повне обмеження водопостачання наразі мови немає», – запевнила екологіня.

Вплив на військову ситуацію

Підрив Каховської ГЕС не зашкодить наступу Збройних сил України, командування передбачило такі кроки окупантів. Про це інформаційному агентству «Укрінформ» повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що через підрив Каховської ГЕС російські військові планували унеможливити наступ української армії на цій ділянці фронту. Таку думку він висловив у коментарі «Новинам Приазов’я».

Це ніяким чином не відрізає інші напрямки наступу

«Вони зруйнували греблю і затопили ту частину, яка іде в бік Олешок, Херсона, Нової Каховки, і це таким чином вони відрізали тільки один з потенційних напрямів наступу. Ну і, на мою точку зору, він був геть малоймовірним. Чому так? Тому що, якщо Збройні сили наступали б по цьому напрямку, їм треба було пройти через ту саму греблю, через таку дуже вузьку стежку, під обстрілами противника, з величезним ризиком. Але це ніяким чином не відрізає інші напрямки наступу. Ну, наприклад, через Запорізьку область, через Донецьку область в бік Маріуполя», – зауважив експерт.

Мінні поля біля Дніпра, які, імовірно, теж затопило, можуть становити небезпеку багато років, втім, це також не зашкодить наступу ЗСУ, впевнений Нарожний. При цьому він вказує на звичну тактику російської армії – знищувати все, коли відступаєш.

«Вони розуміють, що воно не зупинить наступ. Але Каховська ГЕС – це величезна гідроелектростанція, навколо неї заживлені багато індустріальних заводів. Вони знищують індустріальний потенціал України. Для відновлення Каховської ГЕС потрібно щонайменше 3 роки. Є завдання – просто знищувати Україну, вони це роблять цілеспрямовано», – переконаний експерт.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЕС.