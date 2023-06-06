Підрив Каховської ГЕС: що говорять люди в Миколаєві та Запоріжжі? | Опитування

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС. Експерти називають різні причини підриву Каховської ГЕС: серед мотивів – перешкода наступу ЗСУ.