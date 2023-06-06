«Збитки будуть колосальні» – голова Херсонської МВА про наслідки підтоплення

Місцева влада в Херсоні наразі не може назвати суму збитків, які будуть завдані підтопленням через руйнування дамби Каховської ГЕС, але прогнозує, що вони будуть «колосальними». Про це в ефірі Радіо Свобода заявив Роман Мрочко, начальник Херсонської міської військової адміністрації.

«На сьогоднішній день вже понад 1200 будинків затоплені, і, враховуючи те, що вода піднімається, ми зможемо порахувати, скільки будинків буде затоплено, скільки збитків спричинено діями РФ, ми це зможемо зробити, коли вода буде відходити з міста. Наперед вам скажу: збитки будуть колосальні, враховуючи те, скільки підтоплено, завдано збитків громадянам міста, комунальним службам, екології. Це просто неймовірні будуть збитки, які потрібно буде прораховувати спільно з контролюючими органами», – сказав Мрочко.

Він зауважив, що всі комунальні служби громади працюють цілодобово, ситуація – складна, вода прибуває.

Мрочко нагадав, що на сьогоднішній день евакуйовано понад 1300 людей із Херсонської територіальної громади.

За його словами, евакуація буде продовжуватися протягом всієї ночі, і завтра вона також триватиме.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.