«Жахливий наслідок російського вторгнення» – в ООН відреагували на підрив Каховської ГЕС

Організація обʼєднаних націй увечері 6 червня відреагувала на повідомлення про ймовірний підрив Каховської гідроелектростанції в Україні.

«ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування Каховської ГЕС. Але ясно одне: це ще один жахливий наслідок російського вторгнення в Україну. Ми бачимо наслідки в місті Херсон, в місті Нова Каховка та ще у 80 містах і селах уздовж річки Дніпро», – ідеться в заяві від імені генерального секретаря ООН.

В організації також указують на «додаткову загрозу для Запорізької атомної електростанції, найбільшого ядерного об’єкта в Європі, що перебуває під серйозним ризиком».

«Щонайменше 16 000 людей уже втратили домівки, а багато тисяч інших ризикують залишитися без доступу до безпечної та чистої питної води», – констатують в ООН і додають, що «це має припинитися, напади на цивільне населення та критичну цивільну інфраструктуру повинні зупинитися».

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.