Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський розповів Макрону про потреби України у звʼязку з руйнуванням Каховської ГЕС

Президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон, травень 2023 року

Президент України Володимир Зеленський 7 червня розповів французькому колезі Емманюелю Макрону про ситуацію на Херсонщині після руйнування Каховської ГЕС та про потреби України для ліквідації катастрофи.

«Подякував за можливість взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та за підтримку в Раді безпеки ООН. Розповів про актуальну ситуацію на Херсонщині, екологічні та гуманітарні наслідки російського теракту. Передав нагальні потреби України для ліквідації катастрофи. Обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування її причин», – написав Зеленський у соцмережах.

Також український президент розповів Макрону про домовленість із МАГАТЕ та його очільником Рафаелем Ґроссі щодо посилення контролю на Запорізькій АЕС.

«Домовилися про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту нашого неба. Очікуємо на якнайшвидший початок підготовки українських пілотів. Обговорили формати гарантій безпеки для України, очікування від Вільнюського саміту НАТО та підготовку до Глобального саміту миру», ­– додав Зеленський.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у зруйнуванні дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Секретар РНБО Олексій Данілов сьогодні заявив, що Каховську ГЕС зруйнували за особистою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.

Території, які можуть бути затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG