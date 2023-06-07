Каховську ГЕС підірвали за вказівкою Путіна – Данілов

Російські сили свідомо підірвали Каховську ГЕС за вказівкою з Кремля, повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Ранок» секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«Підрив дамби відбувся російськими терористами тієї вибухівкою, яка була закладена ще заздалегідь у вересні-жовтні минулого року, скоріше за все, за вказівкою Москви, все це відбулося вчора. Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу», – сказав Данілов.

Перед підривом, за словами Данілова, російські війська підняли рівень води на Каховській ГЕС, оскільки контролювали її.

Підірвали станції росіяни влаштували через український контрнаступ, додав Данілов.

«Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень. Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву», – каже секретар РНБО.

Хоч руйнація ГЕС може вплинути на роботу Запорізької АЕС, найближчі чотири місяці ситуація там буде стала, вважає секретар РНБО.

Вночі 6 червня з’явилися повідомлення про руйнування контрольованої військами РФ Каховської ГЕС, які вранці офіційно були підтверджені. Росія звинуватила Україну в підриві Каховської ГЕС. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, Київ намагається позбавити окупований Крим води на тлі, як він стверджує «наступальних дій, які захлинаються». Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

За фактом підриву Каховської ГЕС прокурори відкрили справу про екоцид.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини.