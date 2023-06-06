Русло Дніпра можна буде перейти пішки: гендиректор «Укргідроенерго» про наслідки підриву Каховської ГЕС

В ніч проти 6 червня російські окупанти, за даними ГУР МО України, підірвали греблю Каховської ГЕС – чим спровокували техногенну та екологічну катастрофу, наслідки якої тільки розгортаються. Вже вранці цього ж дня президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому обговорили наслідки теракту для країни.

Які рішення були ухвалені на засіданні, як саме підірвали дамбу, чи Росія заздалегідь готувалася до цього, як довго триватиме підтоплення прибережжя Дніпра та чи зможе Кремль тепер налагодити постачання води до окупованого Криму? Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів генеральний директор держкомпанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

«Укргідроенерго» є оператором Каховської ГЕС, захопленої російськими військами майже на початку великого вторгнення. Розмова із Ігорем Сиротою відбулася за лічені години після наради із президентом.

«Пік ми будемо бачити завтра зранку»

– Ігоре Григоровичу, що вашим спеціалістам відомо на цей момент про те, що відбувається на місці: чи призупинилась вода, чи продовжує йти з водосховища?

– Я би хотів наголосити: лунають з російської сторони різні думки, що там розмило станцію, чи там ударила ракетами українська сторона – це не відповідає дійсності. Те, що з жовтня станція перебуває повністю під російською окупацією – вона перебуває з 24 лютого [2022 року], але до жовтня працювали наші працівники, вона працювала в єдиній енергосистемі, а з жовтня перейшла виключно під російських окупантів.

Вибух був всередині станції

І вже в жовтні вона наповнювалася вибухівкою, повністю вся станція. І з жовтня там були виключно саме військові, і це для них був військових такий ДЗОТ, вони використовували станцію виключно як споруду для захисту своїх інтересів.

Те, що відбулося сьогодні вночі – ми бачимо, що станція має розлом навпіл. І ми розуміємо таким чином, що вибух був всередині станції. Ми побачили, що перші три агрегати і перша частина машинного залу пішла одразу під воду. Друга частина почала сповзати теж під воду від реммайданчика і далі. Характер руйнувань, ми розуміємо, що внутрішній.

Станція уже відновленню не підлягає

На сьогодні ми бачимо, що станція уже відновленню не підлягає. Йде розмив з двох сторін, станцію зносить у нижній б’єф, тому ми розуміємо, що станція 100% не підлягає відновленню.

Ще на станції було в агрегатах і трансформаторах більше 450 тонн мастила. Ми сьогодні розуміємо, що більше 150 тонн точно уже потрапило в річку, а решта – ми будемо розуміти, чи зруйновані трансформатори, турбіни, тому що там знаходиться турбінне і трансформаторне мастило. І це, звичайно, буде мати екологічні наслідки.

Щодо спрацювання Каховського водосховища. Якщо водозливна гребля порушена і підірвана в нижніх відмітках, то водосховище буде спрацьоване до нульової відмітки. Якщо вона не зруйнована внизу, то десь до 3 м води може залишитись.

Протягом чотирьох діб ми очікуємо, що водосховище буде спрацьовано до нульової відмітки

Але за характером руйнувань і те, що ми спостерігаємо з 4-ї ночі і до цієї години, швидше за все, на 90%, що водозливна гребля зруйнована до нульової відмітки. Протягом чотирьох діб ми очікуємо, що водосховище буде спрацьовано до нульової відмітки. Звичайно ж, підніметься відмітка в Херсоні більше 3 м і буде підтоплено понад 37 населених пунктів вздовж річки Дніпро до Херсону і до Чорного моря.

– Це, ви сказали, триватиме впродовж чотирьох діб?

На третій-четвертий день почне спадати

– Пік ми будемо бачити завтра зранку. Завтра стабілізується, і на третій-четвертий день почне спадати. Ми думаємо, що протягом 10 днів вся вода вже відійде в Чорне море, і коли буде водосховище порожнє, звичайно, русло Дніпра до Чорного моря буде теж уже з малою кількістю води. Там взагалі практично води не буде, якщо ми перекриємо ДніпроГЕС.

«Це називається тероризм»

– Щоб розуміти, після того, як обміліє Каховське водосховище, минуть ці дні, коли висохне вода, русло Дніпра матиме приблизно такий само вигляд, як і до підриву?

Каховського водосховища взагалі не буде. І це русло Дніпра ви перейдете пішки

– Та ні. Ми ж розуміємо, що Каховського водосховища такого взагалі не буде. І це русло Дніпра ви перейдете пішки. Не буде цього такого русла Дніпра, тому що спрацювання буде мінімальним. Тим більше ми йдемо в літній період, води такої немає.

Звичайно, що ми будемо максимально воду зберігати у верхніх водосховищах і сподіваємося на якнайшвидшу деокупацію, щоб можна було перекрити Каховське водосховище і з усіх водосховищ спрацювати максимально води, щоб наповнити Каховське та забезпечити людей питною водою, а потім і промисловість, і сільське господарство. І найголовніше, позбавити русло Дніпра і Каховське водосховище від екологічної катастрофи, якої завдали росіяни.

– На вашу думку, це був контрольований підрив російськими військами? Тобто вони отримали те, чого хотіли, чи не дуже там помітно, щоб було все розраховано інженерно?

– Я в їхніх речах ще з 24-го [лютого 2022 року] бачу постійний алогізм. Але я чітко бачу, що росіяни залишили після себе в Бучі, що вони зробили з Маріуполем, з Волновахою, з Бахмутом – у них варварські підходи. Вони, розуміючи, що йде контрнаступ, деокупація, вони просто все підривають і зносять все, що можна знести, і все, що можна змести. Для них немає нічого цінного.

Давайте будемо говорити чесно і відкрито: в цілому світі такі, скажімо так, акції, які робляться проти гребель, ГЕС, АЕС – це називається тероризм і не інакше. Це лише так називається. Це є екологічна, і це є велика катастрофа, яка завдається. Що би вони (Росія – ред.) не хотіли зруйнувати… Давайте так: вони могли би підірвати агрегати, завдати шкоду енергетиці.

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Якби вони хотіли досягнути, скажімо, «успіху» якогось, щоб зупинити контрнаступ [ЗСУ]: у них є кран, їм нічого не заважало підняти 24 затвори, спрацювати практично всю воду і досягнути такого самого ефекту через водозатвори і затопити всю цю зону.

Тобто я логіки і інженерного підходу тут не бачу. Тому що можна було затопити, не підриваючи, досягнути «успіху» і на світовому рівні сказати: так ми ж нічого не підірвали, ми затопили, ну і що, ми зупиняємо контрнаступ, це таке питання. Якщо підірвали агрегати, ну пошкодили агрегати. Але коли підривають станцію, я перепрошую, це вже дещо інша кваліфікація.

– Що чекає на Північно-Кримський канал? Вода до Криму буде надходити?

Фашисти, коли відходили з Запоріжжя, не підривали станцію [ДніпроГЕСу]. Вони підірвали пару прольотів водозливної греблі. Те, що зробили росіяни – це тероризм

– Звичайно, що ні, не буде. Хотів би ще наголосили щодо варварських дій стосовно станції. Знаєте, фашисти, коли відходили з Запоріжжя, вони не підривали станцію [ДніпроГЕСу]. Вони підірвали пару прольотів водозливної греблі, але ніхто не підривав станцію. Те, що зробили росіяни – це тероризм. Це прямий тероризм. І звичайно, що вони позбавили і Крим [води].

Але я більш ніж переконаний, що вони заповнили всі кримські водосховища до повної відмітки. Якщо вони заповнили до повної відмітки, то це буде ще одним підтвердженням того, на що вони йшли. Значить, вони готувались до цієї ситуації.

– Пропагандистські російські ЗМІ повідомляють, що і Севастополь, і інші кримські міста дійсно забезпечені водою і найближчим часом їм нічого не загрожує. Що ніби натякає. І останнє запитання до вас. Президент, я так розумію, за лічені години після підриву дамби, збирав засідання РНБО, ви брали в ньому участь. Ви можете розповісти з того, що можна, які рішення були ухвалені на РНБО?

– Рішення були такі: в першу чергу забезпечити евакуацію, забезпечити життя людей, вивезти всіх людей із зони затоплення. Це перше рішення. Друге питання: максимально швидко забезпечити водою питною населення, а потім уже промисловість і сільське господарство. І, звичайно, що потрібно зробити, щоб ліквідувати наслідки екологічної катастрофи. Це три завдання, які були доручені всім без винятку, хто був на цьому засіданні.

Нам уже зателефонували проєктні інститути і зі Швейцарії, і з Італії, які дають свої пропозиції щодо допомоги – швидко спроєктувати нову станцію

Ми сьогодні також відпрацювали з проєктним інститутом. Нам уже зателефонували проєктні інститути і зі Швейцарії, і з Італії, які дають свої пропозиції щодо допомоги – швидко спроєктувати нову станцію. Нам передусім треба буде відгородити і перекрити Каховське водосховище, щоб забезпечити водою населення. І, звичайно, готуватись до швидкої відбудови Каховської станції.

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